Το οικονομικό κόστος από τις πλημμύρες που πλήττουν τη Βενετία είναι πιθανό να ανέλθει σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος Λουίτζι Μπρουνιάρο, ενώ υψηλόβαθμος κληρικός δήλωσε πως η ιστορική Βασιλική του Αγίου Μάρκου στην πόλη κινδυνεύει να υποστεί «ανεπανόρθωτες» ζημιές.

«Η Βασιλική υφίσταται δομική ζημιά επειδή το νερό έχει ανέβει και έτσι προκαλεί ανεπανόρθωτη ζημιά, ιδιαίτερα όταν στεγνώνει στο κάτω μέρος των μωσαϊκών και της επίστρωσης με πλακάκια», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο αρχιεπίσκοπος της Βενετίας Φραντσέσκο Μοράλια.

Ερωτηθείς σχετικά με τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις, ο Μπρουνιάρο δήλωσε: «Ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ».

Από τις πλημμύρες στη Βενετία ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Πρόκειται για έναν 78χρονο Βενετσιάνο ο οποίος έπαθε ηλεκτροπληξία την ώρα που προσπαθούσε να θέσει σε λειτουργία ηλεκτρικές αντλίες στην πλημμυρισμένη κατοικία του.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Βενετία, καθώς το πέρασμα της μεγάλης πλημμύρας κατέστρεψε στην κυριολεξία την πόλη προκαλώντας και καταστροφές σε εμβληματικά μνημεία της πόλης όπως είναι η Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Τα νερά έχουν κατακλύσει τα πάντα με το 85% της πόλης να είναι πλημμυρισμένο. Από το πρωί προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν μέσα από την εμβληματική εκκλησία που έχει γεμίσει νερά.

Η Βενετία επλήγη από την δεύτερη μεγαλύτερη πλημμυρίδα που έχει καταγραφεί ποτέ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η ιστορική βασιλική του Αγίου Μάρκου και να βυθιστούν στο νερό πολλές από τις πλατείες και τα σοκάκια της. Αξιωματούχοι της πόλης ανακοίνωσαν ότι η πλημμυρίδα έφθασε τα 187 εκατοστά, λίγο λιγότερα από το ρεκόρ των 194 εκατοστών που είχε καταγραφεί το 1966. Με έκφραση απελπισίας ο δήμαρχος της πόλης περπατούσε το πρωί μέσα στα νερά.

In #Venice #italy while it been seriously flooded pic.twitter.com/NNgmpXZnp0

— Not sexy saddie (@notsextsaddie) November 13, 2019