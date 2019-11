Βενετία: Νέες εικόνες σοκ μέσα από την Βασιλική του Αγίου Μάρκου

Συναγερμός έχει σημάνει στην Βενετία, καθώς το πέρασμα της μεγάλης πλημμύρας κατέστρεψε στην κυριολεξία την πόλη προκαλώντας και καταστροφές σε εμβληματικά μνημεία της πόλης όπως είναι η Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Τα νερά έχουν κατακλύσει τα πάντα με το 85% της πόλης να είναι πλημμυρισμένο. Από το πρωί προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν μέσα από την εμβληματική εκκλησία που έχει γεμίσει νερά.

Η Βενετία επλήγη χθες από την δεύτερη μεγαλύτερη πλημμυρίδα που έχει καταγραφεί ποτέ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η ιστορική βασιλική του Αγίου Μάρκου και να βυθιστούν στο νερό πολλές από τις πλατείες και τα σοκάκια της. Αξιωματούχοι της πόλης ανακοίνωσαν ότι η πλημμυρίδα έφθασε τα 187 εκατοστά, λίγο λιγότερα από το ρεκόρ των 194 εκατοστών που είχε καταγραφεί το 1966. Με έκφραση απελπισίας ο δήμαρχος της πόλης περπατούσε το πρωί μέσα στα νερά.

Η πλατεία του Αγίου Μάρκου βυθίστηκε κάτω από το νερό που ξεπερνούσε τα δυο μέτρα, ενώ η παρακείμενη βασιλική του Αγίου Μάρκου πλημμύρισε για έκτη φορά μέσα σε 1.200 χρόνια. Στις πλημμύρες του 2018 οι διαχειριστές της είχαν ανακοινώσει ότι η βασιλική είχε υποστεί φθορά 20 ετών μέσα σε μόλις μια ημέρα.

Βίντεο δείχνουν νερό με ροή ποταμού να πλημμυρίζει μια από τις βασικές διελεύσεις της Βενετίας, ενώ ένα άλλο δείχνει μεγάλα κύματα να χτυπούν τα πλοιάρια που είναι δεμένα κατά μήκος του Παλατιού των Δόγηδων και να σκάνε στα πεζοδρόμια.

Οι εικόνες με τους τουρίστες και τους κατοίκους της Βενετίας να κρατούν στα χέρια τους τα υπάρχοντά τους και να περπατάνε μέσα στα νερά είναι αποκαλυπτικές.

This was us upto our waists in #Venice last night trying to help some tourists reach their hotel with their luggage. Charlie in front being the absolute hero he is ❤️ #Venezia pic.twitter.com/q0JHZMQ0nJ

— Hayley L Butcher (@HayleyLButcher) November 13, 2019