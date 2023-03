Η Ρωσία αποδοκίμασε την απονομή Όσκαρ στο ντοκιμαντέρ «Ναβάλνι». Σύμφωνα με το Κρεμλίνο η συγκεκριμένη επιλογή αποδεικνύει την «πολιτικοποίηση» της αμερικανικής ακαδημίας κινηματογράφου.

Η ταινία «Ναβάλνι» που κέρδισε Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ, εμφανίζει τον πολέμιο του προέδρου Πούτιν να αναρρώνει στη Γερμανία μετά την δηλητηρίασή του με νευροτοξικό παράγοντα στη Σιβηρία το 2020 και να συνεργάζεται με την ερευνητική ιστοσελίδα Bellingcat για να αποκαλύψουν τους υπευθύνους.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι το βραβείο Όσκαρ που απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ για τη δηλητηρίαση του Ρώσου ακτιβιστή Αλεξέι Ναβάλνι και τη φυλάκισή του μετά την επιστροφή του το 2021 στη Μόσχα, δείχνει μία «πολιτικοποίηση» από την πλευρά του Χόλιγουντ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν έχει δει την ταινία, αλλά παρόλα αυτά «τολμώ να υποθέσω πως σαφώς υπάρχει ένα συγκεκριμένο στοιχείο πολιτικοποίησης του θέματος».

Όπως είπε, η πολιτική δεν είναι άγνωστη στο Χόλιγουντ, «αλλά δεν μπορώ να μιλήσω για την όποια κινηματογραφική αξία αυτής της ταινίας διότι δεν είμαι γνώστης».

Βραβεία Όσκαρ 2023 – «Ναβάλνι»

Στην ταινία, ο Ναβάλνι επέρριψε την ευθύνη για την υπόθεση της δηλητηρίασης σε μια ομάδα πρακτόρων της ρωσικής κρατικής υπηρεσίας ασφαλείας FSB. Η Ρωσία αρνείται ότι επιχείρησε να τον δολοφονήσει.

Ο Ναβάλνι αποτελεί «πονοκέφαλο» για τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος αποφεύγει να αναφέρεται στο πρόσωπό του δημοσίως. Βρίσκεται σε μία φυλακή υψηλής ασφαλείας όπου εκτίει συνδυαστική ποινή κάθειρξης 11,5 ετών για περιφρόνηση δικαστηρίου και απάτη, κατηγορίες που ο ίδιος υποστηρίζει ότι είναι κατασκευασμένες για να του κλείσουν το στόμα.

Κατά την απονομή του Όσκαρ, μαζί με τον Καναδό σκηνοθέτη της ταινίας, Ντάνιελ Ρόχερ, η Γιούλια Ναβάλναγια (άνω φωτογραφία – Reuters), σύζυγος του 46χρονου Ναβάλνι, κατήγγειλε πως «ο σύζυγός μου είναι στη φυλακή επειδή είπε την αλήθεια (…) επειδή υπερασπίστηκε τη δημοκρατία» και πρόσθεσε: «Αλεξέι, ονειρεύομαι τη μέρα που θα ανακτήσεις την ελευθερία σου, που η χώρα μας θα ανακτήσει την ελευθερία της. Μείνε δυνατός αγάπη μου».

Η ταινία των CNN Films/HBO Max ανταγωνιζόταν τα ντοκιμαντέρ «All that breathes», «All the Beauty and the Bloodshed», «Fire of love» και «A House Made of Splinters».

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ