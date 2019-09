Αναταράξεις στην Μέση Ανατολή αλλά και στις διεθνείς αγορές πετρελαίου έχουν προκαλέσει οι επιθέσεις στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Aramco στη Σαουδική Αραβία, εγείροντας φόβους για στρατιωτική κλιμάκωση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

«Πράξη πολέμου» χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, την επίθεση εναντίον των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Aramco, αποδίδοντάς την – γι’ άλλη μια φορά – στο Ιράν.

«Επρόκειτο για ιρανική επίθεση», είπε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, λίγη ώρα μετά την άφιξή του – το βράδυ της Τετάρτης (18.9.2019) στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Ο επικεφαλής του State Department πρόσθεσε ότι η ενέργεια αυτή «φέρει τα δακτυλικά αποτυπώματα του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ», του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε το βράδυ (ώρα Ελλάδος) της Τετάρτης (18.9.2019) ότι διαθέτει «πολλές επιλογές» για να απαντήσει στο Ιράν, μετά τις επιθέσεις εναντίον των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας, την ευθύνη για τις οποίες η Ουάσιγκτον επιρρίπτει στην Τεχεράνη.

«Υπάρχουν πολλές επιλογές. Υπάρχει η έσχατη επιλογή και υπάρχουν και επιλογές πολύ μικρότερες από αυτό. Και θα δούμε..» απάντησε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε δημοσιογράφους από το Λος Άντζελες, αναφερόμενος σε μια πιθανή στρατιωτική απάντηση στο Ιράν.

«Λέω ότι η έσχατη επιλογή σημαίνει το να πάμε σε… πόλεμο».

Ο ηγέτης των ΗΠΑ είπε, επίσης, ότι οι λεπτομέρειες σχετικά με τις νέες κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης θα διευκρινιστούν «στις επόμενες 48 ώρες».

Κι αυτό λίγες ώρες αφότου ανακοίνωνε «σημαντική» ενίσχυση των οικονομικών κυρώσεων στο Twitter.

Νωρίτερα, το απόγευμα της Τετάρτης (18.9.2019) το Ριάντ παρουσίασε τα συντρίμμια των πυραύλων και των μη επανδρωμένων αεροσκάφων (drones) που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις κατά των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Aramco κι έβαλαν «φωτιά» στην Μέση Ανατολή!



Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας είπε ότι η επίθεση προήλθε από τον βορρά και «αδιαμφισβήτητα υποστηρίχθηκε από το Ιράν».

Ο Τούρκι αλ Μάλικι είπε ότι χρησιμοποιήθηκαν 18 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και επτά πύραυλοι Κρουζ, που δεν εκτοξεύτηκαν από την Υεμένη, στα νότια, όπως επαναλαμβάνει η Τεχεράνη και η Μέση Ανατολή… παίρνει φωτιά!



Ο Σαουδάραβας αξιωματούχος, πάντως, δεν κατηγόρησε ευθέως το Ιράν για τις εκτοξεύσεις αυτές, λέγοντας μόνο ότι από την έρευνα – που είναι σε εξέλιξη – θα βρεθεί το ακριβές σημείο της εκτόξευσης.

Η Ουάσιγκτον, από την πλευρά της, έχει κατηγορήσει ανοιχτά την Τεχεράνη για το περιστατικό, με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ να αναγγέλλει την Τετάρτη (18.9.2019) μια «σημαντική» ενίσχυση των αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν.

«Μόλις έδωσα οδηγίες στον υπουργό Οικονομικών να αυξήσει σημαντικά τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν», ανέφερε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω twitter, χωρίς, ωστόσο, να δίνει περαιτέρω διευκρινίσεις.

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019