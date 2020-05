Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με μια ανταρσία στους κόλπους του κόμματός του και ταυτόχρονα μ’ ένα κύμα λαϊκής οργής σ’ ολόκληρη τη Βρετανία, επειδή αρνήθηκε να καθαιρέσει τον στενότερό σύμμαχό του Ντόμινικ Κάμινγκς, ο οποίος κατηγορείται ότι παραβίασε το lockdown καθώς ταξίδεψε 400 χιλιόμετρα. Ο ίδιος ο Κάμινγκς με την οργή να έχει φουντώσει αναμένεται να κάνει δήλωση.

Υπερασπιζόμενος έναν από τους ισχυρότερους άνδρες της χώρας, ο Τζόνσον είπε στη διάρκεια του σαββατοκύριακου ότι ο Κάμινγκς ενήργησε “υπεύθυνα, νόμιμα και με ακεραιότητα” όταν μετέβη από το Λονδίνο στη βόρεια Αγγλία μαζί με τον γιο του και τη σύζυγό του, η οποία είχε νοσήσει από την COVID-19.

Πολλοί το θεώρησαν υποκριτικό εκ μέρους του πρωθυπουργού δεδομένου ότι η κυβέρνηση επαναλάμβανε εκείνη την εποχή ότι πρέπει να αποφεύγονται οι μετακινήσεις.

“Σε ποιον πλανήτη ζουν;”, αναρωτιέται σήμερα η Daily Mail, μια συντηρητική εφημερίδα με μεγάλη επιρροή, που συνήθως υποστηρίζει τόσο τον Τζόνσον όσο και τον Κάμινγκς, ο οποίος βοήθησε τον πρωθυπουργό να ανέλθει στην εξουσία και να διασφαλίσει την έξοδο της χώρας από την ΕΕ.

Την οργή τους για την υπόθεση εξέφρασαν 20 βουλευτές των κυβερνώντων Τόρις, 14 επίσκοποι της Εκκλησίας της Αγγλίας και ορισμένοι επιστήμονες.

“Ο Τζόνσον έχει γίνει ίδιος ο Τραμπ”, δήλωσε ο Πιτ Μπρόουντμπεντ, ο επίσκοπος του Γουίλεσντιν, συγκρίνοντας τον βρετανό πρωθυπουργό με τον Αμερικανό πρόεδρο και σύμμαχό του Ντόναλντ Τραμπ.

Με τον αριθμό των νεκρών από την covid-19 να ανέρχεται σε περίπου 43.000 η Βρετανία είναι η περισσότερο πληγείσα χώρα στην Ευρώπη και η κυβέρνηση βρίσκεται ήδη υπό πίεση για τους χειρισμούς της στην πανδημία.

Συντηρητικοί βουλευτές κατήγγειλαν ότι επικοινώνησαν μαζί τους πολίτες της εκλογικής τους περιφέρειας για να διαμαρτυρηθούν γιατί στη διάρκεια της καραντίνας οι ίδιοι έκαναν θυσίες ακόμη και μένοντας μακριά από συγγενείς τους που πέθαιναν.

“Με κατέκλυσαν με email πολίτες που δεν έχουν καμία πολιτική ιδιοτέλεια και που λένε…’φαίνεται ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, γιατί τότε να υπακούμε τις οδηγίες της κυβέρνησης;”, δήλωσε ο βουλευτής Τιμ Λάφτον.

"We've all got family, Mr Cummings. Yours are no more important than mine."



