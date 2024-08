Βραζιλία: Δικαστής διέταξε να διακοπεί αμέσως η λειτουργία της πλατφόρμας Χ στη χώρα

Ο δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες διέταξε απόψε να ανασταλεί αμέσως η λειτουργία της πλατφόρμας Χ στη Βραζιλία, όπως αναφέρεται σε δικαστική απόφαση.

Την Τετάρτη ο Μοράες, που έχει εμπλακεί σε ένα «μπρα ντε φερ» με τον ιδιοκτήτη του Χ, τον Ίλον Μασκ, είχε δώσει διορία 24 ωρών στην πλατφόρμα να ορίσει τον νομικό εκπρόσωπό της στη Βραζιλία. Η διορία αυτή έληξε το βράδυ της Πέμπτης.

Λίγο αργότερα, το πρώην Twitter εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι αναμένει πως θα μπλοκαριστεί «εντός ολίγου» επειδή αρνείται να συμμορφωθεί με τις «παράνομες εντολές» του δικαστή Μοράες, ο οποίος έχει τεθεί επικεφαλής μιας εκστρατείας για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης στη Βραζιλία. Η πλατφόρμα Χ υποστήριζε ότι στόχος του είναι «να λογοκρίνει τους πολιτικούς αντιπάλους του».

Alexandre de Moraes is an evil dictator cosplaying as a judge. https://t.co/ZIV8KbDCmk