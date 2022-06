Ομολόγησε ο ύποπτος που συνελήφθη μετά τις έρευνες για την εξαφάνιση του Βρετανού δημοσιογράφου, Ντομ Φίλιπς, και του Βραζιλιάνου ειδικού στις υποθέσεις των αυτοχθόνων, Μπρούνου Αραούζου Περέιρα, πως ήταν συνεργός στη δολοφονία και την ταφή των πτωμάτων τους.

Μάλιστα, η ομολογία του υπόπτου για τη δολοφονία του δημοσιογράφου και του ειδικού οδήγησε τις αρχές σε τοποθεσία όπου ανασύρθηκαν «ανθρώπινα λείψανα», ανακοίνωσε χθες Τετάρτη (15.6.2022) αξιωματικός της ομοσπονδιακής αστυνομίας της Βραζιλίας, για την εξαφάνιση και τις έρευνες που ξεκίνησαν πριν από 10 ημέρες.

«Χθες (σ.σ. προχθές Τρίτη) το βράδυ αποσπάσαμε την ομολογία του πρώτου από τους δύο υπόπτους που συνελήφθησαν (…), μας αφηγήθηκε λεπτομερώς πώς διαπράχθηκε το έγκλημα και μας είπε πού είχαν θαφτεί τα πτώματα», εξήγησε ο Εντουάρντου Αλεσάντρ Φόντσις, ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας στην πολιτεία Αμαζόνας, τονίζοντας πως ο ύποπτος ομολόγησε ότι ήταν συνεργός στο «έγκλημα», χωρίς να διευκρινίσει τον ρόλο του.

«Έγιναν ανασκαφές επιτόπου, οι έρευνες θα συνεχιστούν, όμως ήδη βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα», είπε και πρόσθεσε πως «αφού μπορέσουμε να επαληθεύσουμε με τη συνδρομή ιατροδικαστικών πως πράγματι πρόκειται για υπολείμματα των πτωμάτων του Ντομ Φίλιπς και του Μπρούνου Περέιρα, θα τα παραδώσουμε στις οικογένειες».

MANUS, Brazil-A fisherman confessed to killing British journalist and an Indigenous expert in Brazil's remote Amazon & took police to a site where human remains were recovered, a fedinvestigator said, closing out 10 days of suspense as teams searched for the missing pair.🤬&😢 pic.twitter.com/8dGBqC5Rn2