Χάος επικράτησε το βράδυ της Δευτέρας (6/9) στο κέντρο της Μπραζίλιας καθώς οπαδοί του προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο προκάλεσαν αναταραχές. Σύμφωνα με τις αρχές, έσπασαν μπαριέρες που είχαν στηθεί στους δρόμους από την αστυνομία και προχώρησαν προς Κογκρέσο και το Ανώτατο Δικαστήριο.

Εκατοντάδες υποστηρικτές του Ζαΐρ Μπολσονάρο – όπως γνωστοποίησε η αστυνομία – με φορτηγά και άλλα οχήματα, «διαπέρασαν τις μπαριέρες» και μπήκαν στη λεωφόρο η οποία οδηγεί στο Κογκρέσο και στο Ανώτατο Δικαστήριο και η οποία αποφασίστηκε να κλείσει για λόγους ασφαλείας.

Σε βίντεο που ανέβηκαν στα social media και μεταδόθηκαν από ΜΜΕ, βλέπει κανείς μια μικρή αυτοκινητοπομπή να φθάνει στην πλατεία όπου βρίσκονται αρκετά υπουργεία, υπό τις επευφημίες διαδηλωτών με τα πόδια, που ανεμίζουν βραζιλιάνικες σημαίες. «Μπήκαμε! Η αστυνομία δεν μπόρεσε να σταματήσει τον λαό! Κι αύριο θα εισβάλουμε στο Ανώτατο Δικαστήριο!», κραυγάζει ένας εξ αυτών.

The Brazilian federal constitution says that "all power emanates from the people". The people took to the streets and demand that the Supreme Court stop intervening in the president's government@jairbolsonaro



Brazil wants its freedom back!

BRAZIL ABOVE ALL; GOD ABOVE ALL!🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/dWoUtY3eiQ — Anita 🇧🇷 (@bellanna) September 7, 2021

“We just invaded. The police couldn’t contain us. Tomorrow we are going to invade the STF [Brazilian Supreme Court]”. Supporters of President Bolsonaro flock in Brasilia, where a pro-coup demonstration is scheduled for tomorrow, #Brazil’s Independence Daypic.twitter.com/Q9MWaH2ZCq — Jeff Nascimento (@jnascim) September 7, 2021

Brazil is Waking UP!! Brazilian independence Day Tomorrow The 7th.. The Whole nation will be PROTESTING!! Media is in complete PANIC pic.twitter.com/7zyU1kwFqQ — bristolblues (@BristolBlues32) September 7, 2021

Η αστυνομία ανέφερε ότι μέλη της παραμένουν στην περιοχή για να «αποκατασταθεί» η τάξη και με βάση τουλάχιστον τα πλάνα που μετέδωσε το CNN Brasil, η κατάσταση παρέμενε ελεγχόμενη.

Η τοπική κυβέρνηση του Ομοσπονδιακού Διαμερίσματος (σ.σ.: η Μπραζίλια) έχει ανακοινώσει πως θα αναπτυχθεί δύναμη 5.000 αστυνομικών για την προστασία δημοσίων κτιρίων και την αποτροπή επεισοδίων σήμερα, εθνική εορτή της Βραζιλίας. Ο πρόεδρος Ζαΐρ Μπολσονάρο έχει καλέσει τους οπαδούς του να διαδηλώσουν μαζικά, ενώ οργανώσεις της αντιπολίτευσης οργανώνουν επίσης κινητοποιήσεις.

Ο Ζαΐρ Μπολσονάρο, σε ελεύθερη πτώση στις δημοσκοπήσεις, που τον θέλουν να βρίσκεται πολύ πίσω από τον κεντροαριστερό προκάτοχό του Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα ως προς τις προθέσεις ψήφου ενόψει των εκλογών του 2022, παίζει τα ρέστα του σήμερα και σκοπεύει να κάνει δημόσιες εμφανίσεις στην Μπραζίλια και στο Σαν Πάουλου.

Η τροπή που θα πάρουν οι κινητοποιήσεις είναι αβέβαιη και μονοπωλεί τον δημόσιο διάλογο στη Βραζιλία τα τελευταία 24ωρα. Αρκετοί προειδοποιούν εναντίον του κινδύνου να εκτυλιχθούν γεγονότα παρόμοια με την εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ τον Ιανουάριο από οπαδούς του τότε προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ινδάλματος του Ζαΐρ Μπολσονάρο.

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος διαμηνύει πως η σημερινή μαζική κινητοποίηση των οπαδών του αποτελεί «τελεσίγραφο» στα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, όπου έχουν αρχίσει να διενεργούνται αρκετές έρευνες σε βάρος του ιδίου και του περιβάλλοντός του, μεταξύ άλλων για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή φωτογραφιών: Reuters