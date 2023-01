Ο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, επέστρεψε στην Μπραζίλια και πήγε να διαπιστώσει την έκταση των ζημιών στο προεδρικό μέγαρο και κατόπιν στο Ανώτατο Δικαστήριο μετά τη χθεσινή (09.01.2023) εισβολή οπαδών του προκατόχου του Ζαΐχ Μπολσονάρου, που προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες φθορές στα κτίρια των σωμάτων του Κογκρέσου, απαθανάτισαν πλάνα που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Globo.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, που είναι κεντροαριστερός και ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από μόλις μια εβδομάδα, είπε νωρίτερα σε ομιλία του στην πολιτεία Σαν Πάουλου ότι ο ακροδεξιός προκάτοχός του, Ζαΐχ Μπολσονάρου, «ενεθάρρυνε» τους «φανατικούς φασίστες βάνδαλους» να εισβάλουν στις έδρες των τριών εξουσιών -εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής- στην Μπραζίλια.

Ο Μπολσονάρου, που βρίσκεται στις ΗΠΑ, απέρριψε «τις κατηγορίες χωρίς απόδειξη» του κεντροαριστερού διαδόχου του Λούλα, που κατήγγειλε ότι ο «λόγος» του ακροδεξιού πρώην αρχηγού του κράτους «ενεθάρρυνε» τους «φασίστες βάνδαλους» να εισβάλουν στις έδρες των τριών εξουσιών.

Παράλληλα, έκρινε μέσω Twitter πως «το πλιάτσικο και οι εισβολές σε δημόσια κτήρια […] αντίκεινται στον κανόνα» των «ειρηνικών διαδηλώσεων».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν καταδίκασε χθες Κυριακή την «επίθεση εναντίον της δημοκρατίας» στη Βραζιλία.

Ο κ. Μπάιντεν είπε πως θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον κεντροαριστερό πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος κέρδισε τον κ. Μπολσονάρου στις πιο αμφίρροπες εκλογές σε μια γενιά τον Οκτώβριο του 2022.

«Καταδικάζω την επίθεση εναντίον της δημοκρατίας και της ειρηνικής μεταβίβασης της εξουσίας στη Βραζιλία. Οι δημοκρατικοί θεσμοί της Βραζιλίας έχουν την απόλυτη υποστήριξή μας και η βούληση του βραζιλιάνικου λαού δεν πρέπει να υπονομευθεί», ανέφερε ο κ. Μπάιντεν μέσω Twitter.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «εξωφρενική» την κατάσταση στην Μπραζίλια, που θυμίζει έντονα αυτήν πριν από δύο χρόνια, την 6η Ιανουαρίου 2021, όταν οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ έκαναν έφοδο στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο στην Ουάσιγκτον.

Χιλιάδες υποστηρικτές του ακροδεξιού πρώην προέδρου με κίτρινα και πράσινα μπλουζάκια της εθνικής ποδοσφαίρου εισέβαλαν και προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στις έδρες των τριών εξουσιών χθες, στην κορύφωση μηνών έντασης μετά τον δεύτερο γύρο των εκλογών της 30ής Οκτωβρίου. Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου, θαυμαστής του κ. Τραμπ που δεν έχει ως ακόμη και σήμερα παραδεχθεί την εκλογική ήττα του, πρόβαλε τον ψευδή ισχυρισμό πως το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας στη Βραζιλία ευνοεί την απάτη, τονώνοντας το κίνημα οπαδών του που καλούν εδώ και μήνες να επέμβει ο στρατός για να ανατρέψει τον Λούλα.

Bolsonarista terrorists broke down the police barrier and invaded the Congress ramp and threatened to occupy the chamber and the Senate. The Minister of Justice @FlavioDino announced that he is allowing the use of all federal forces against them.pic.twitter.com/Q3nbRhjfpV