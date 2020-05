Μια ανάρτηση του γνωστού Βρετανού δημοσιογράφου Πιρς Μόργκαν για τον κορονοϊό σοκάρει.

Επικαλούμενος δηλώσεις του Μπόρις Τζόνσον, ο Μόργκαν γράφει: Ο Βρετανός πρωθυπουργός μόλις επιβεβαίωσε ότι 181 άνθρωποι που εργάζονταν στον χώρο της υγείας πέθαναν στο καθήκον από κορονοϊό. Είναι περισσότεροι από τους 179 στρατιωτικούς που πέθαναν στον πόλεμο του Ιράκ! Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας είπε ακόμα μιλώντας στην Βουλή ότι άλλοι 131 κοινωνικοί λειτουργοί έχασαν επίσης την μάχη με τον κορονοϊό.

British Prime Minister @BorisJohnson just confirmed 181 NHS healthcare workers have died of #coronavirus in this crisis.

This is now more than the 179 British service personnel that died in the Iraq War.

Yet Mr Johnson cites ‘protecting the NHS’ as having been a great success. pic.twitter.com/PjzswGa4PU