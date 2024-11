Βρετανία: Επιβάλλει κυρώσεις στον στόλο «φάντασμα» της Ρωσίας – «Στόχος» δεκάδες πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο

Η Βρετανία αποφάσισε να επιβάλει το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων με «στόχο» τον στόλο «φάντασμα» που έχει η Ρωσία, από περίπου 30 πλοία, δήλωσε σήμερα (25.11.2024) ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι.

Ο Βρετανός διπλωμάτης κάλεσε τους συμμάχους στην Ομάδα των Επτά (G7) να σταθούν δίπλα, και να εξοπλίσουν την Ουκρανία όσο καιρό χρειαστεί, για να είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό της αυτό τον χειμώνα απέναντι στις επιθέσεις της Ρωσίας.

Ο Λάμι είπε πριν από μια συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G7 στην Ιταλία πως είναι βέβαιος ότι το Κίεβο θα εξασφαλίσει «τα κεφάλαια και τον στρατιωτικό εξοπλισμό για να αντεπεξέλθει το 2025». Ο ίδιος είπε στους δημοσιογράφους πως ο πιο πρόσφατος γύρος μέτρων κατά της Μόσχας αντιπροσωπεύει το «μεγαλύτερο» πακέτο κυρώσεων κατά του ρωσικού σκιώδους στόλου, πλοία που η Βρετανία λέει ότι προσπαθούν να αποφύγουν τις δυτικές κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο.

«Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε πως τα πλοία αλλά και εκείνοι που παρέχουν τη δυνατότητα σε αυτά τα πλοία να αποφεύγουν τις ευρωπαϊκές και βρετανικές κυρώσεις θα πληγούν αυτή τη φορά», είπε.

Η εκτίμηση της Βρετανίας είναι πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν δείχνει «καθόλου σημάδια ότι θέλει διαπραγμάτευση» για να τελειώσει ο πόλεμός του με την Ουκρανία, πρόσθεσε.

Κατά τη δημοσιοποίηση των λεπτομερειών των κυρώσεων, η Βρετανία είπε πως τα πλοία που στοχοθετούνται μετέφεραν πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα αξίας δισεκατομμυρίων λιρών το περασμένο έτος, και πως τα νέα μέτρα θα ανεβάσουν σε 73 τον αριθμό των δεξαμενόπλοιων που τελούν υπό βρετανικές κυρώσεις.

Η Βρετανία δήλωσε επίσης πως δύο ρωσικές ασφαλιστικές εταιρίες, η AlfaStrakhovanie και η VSK, αντιμετωπίζουν επίσης κυρώσεις και πως θα συνεχίσει να ελέγχει τα πιστοποιητικά ασφάλισης των πλοίων όταν αυτά δέρχονται από τα βρετανικά χωρικά ύδατα.

Ο Ντέιβιντ Λάμι είπε επίσης πως το ΗΒ θα προσφέρει “όλη τη δυνατή υποστήριξη” σε έναν Βρετανό που συνελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις ενώ πολεμούσε για την Ουκρανία. «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να προσφέρουμε σε αυτόν τον Βρετανό υπήκοο όλη τη δυνατή υποστήριξη», είπε.

Βίντεο που μεταδόθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο από φιλορωσικές ομάδες δείχνει έναν ξένο μαχητή που έχει συλληφθεί, με δεμένα τα χέρια ο οποίος λέει πως λέγεται Τζέιμς Άντερσον.

🇬🇧Russian soldiers have captured a British mercenary



A British militant, James Scott Rhys Anderson, has been captured by Russian soldiers in the Kursk region.



The captured mercenary was formerly a senior soldier in the British Army.https://t.co/lYGfQ1lLJh pic.twitter.com/FKVXIMHPoF