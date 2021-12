Στο επίκεντρο της επικαιρότητας, για πολύ λάθος λόγους, βρίσκεται ακόμα μια φορά ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον. Φωτογραφία, που δημοσιεύτηκε από την Guardian, τον δείχνει να παρτάρει στην Ντάουνινγκ Στριτ, την ώρα που στη χώρα είχαν lockdown για τον κορονοϊό.

Στην επίμαχη φωτογραφία, απεικονίζεται ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον μαζί με την σύζυγό του Κάρι, η οποία φαίνεται να κρατάει στην αγκαλιά της τον τότε νεογέννητο γιο τους, να κάθονται σε τραπέζι με τυριά και κρασί σε βεράντα του κήπου της Ντάουνινγκ Στριτ. Μαζί τους, όπως φαίνεται και από την φωτογραφία, είναι βρίσκονται και άλλα κυβερνητικά στελέχη.

Δεν είναι πάρτι αυτό που φαίνεται σε φωτογραφία να δείχνει τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και περισσότερους από 12 ανθρώπους να πίνουν κρασί στον κήπο της κατοικίας του στην Ντάουνινγκ Στριτ πέρυσι στη διάρκεια , δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του Ντόμινικ Ράαμπ.

O αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης, Ντόμινικ Ράαμπ, δήλωσε σήμερα (20/12) ότι αυτό που φαίνεται φωτογραφία, η οποία δείχνει τον Μπόρις Τζόνσον και περισσότερους από 12 ανθρώπους να πίνουν κρασί στον κήπο της κατοικίας του στην Ντάουνινγκ Στριτ τον περασμένο Μάιο, δεν είναι πάρτι.

«Η Ντάουνινγκ Στριτ χρησιμοποιεί τον κήπο αυτόν ως χώρο εργασίας», δήλωσε ο Ντόμινικ Ράαμπ στον ρ/σ Times Radio, προσθέτοντας ότι «Αυτό δεν αντιβαίνει στους κανονισμούς».

«Ειλικρινά δεν πιστεύω ότι αυτό κατατάσσεται στα πάρτι», σημείωσε επίσης ο αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης, για να προσθέσει: «Δεν πιστεύω ότι ήταν πάρτι».

