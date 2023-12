Όλα τα σημερινά δρομολόγια των αμαξοστοιχιών Eurostar με προορισμό ή προέλευση το Λονδίνο ματαιώθηκαν, ανακοίνωσε η σιδηροδρομική εταιρεία μέσω του επίσημου site της.

«Εξαιτίας της πλημμύρας σε μια σήραγγα στη γραμμή υψηλής ταχύτητας κοντά στο Λονδίνο, πρέπει να ματαιώσουμε όλες τις αμαξοστοιχίες μας στη γραμμή μας από και προς το Λονδίνο το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου», ανέφερε η εταιρεία Eurostar.

Η έντονη βροχόπτωση στο Λονδίνο έχει προκαλέσει μεγάλες πλημμύρες σε πολλές περιοχές της πόλης. Αυτές οι πλημμύρες στις σιδηρογραμμές επηρεάζουν, εκτός από την κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών Eurostar, και την κυκλοφορία των τρένων που συνδέουν το Λονδίνο με τη νοτιοανατολική Αγγλία.

Εξαγριωμένοι πελάτες ισχυρίζονται ότι δεν ενημερώθηκαν για τον κίνδυνο διακοπής πριν φτάσουν στους σταθμούς. Κάποιος έστειλε μήνυμα στο Twitter στην Eurostar γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σας ευχαριστούμε που καταστρέψατε τις διακοπές των Χριστουγέννων!».

Ο δημοσιογράφος Σίμον Κάλντερ σύμφωνα με την Daily Mail δήλωσε ότι μίλησε με οικογένειες που έκλαιγαν επειδή το ταξίδι τους στη Disney ακυρώθηκε, λίγες ημέρες πριν από την Πρωτοχρονιά, ενώ άλλοι έψαχναν απεγνωσμένα για πτήσεις και πλοία προκειμένου να μην καταστραφούν οι διακοπές τους.

