Βρετανία και Σουηδία στέλνουν στην Ουκρανία 16 μαχητικά αεροσκάφη

Νέα βοήθεια προς την Ουκρανία στέλνουν Βρετανία και Σουηδία με 16 μαχητικά αεροσκάφη να ετοιμάζονται για το Κίεβο.

Αυτό ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ που αποκάλυψε πως η Βρετανία θα διαθέσει στο Κίεβο βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ και ότι θα συνεργασθεί με την Σουηδία για την προμήθεια 16 προηγμένης τεχνολογίας μαχητικών αεροσκαφών που θα συμβάλλουν στην ουκρανική άμυνα.

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Ο απερχόμενος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος έφτασε σήμερα (16/07/2026) στο Κίεβο, όπου συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Στάρμερ για τον «ακλόνητο σεβασμό του Ηνωμένου Βασιλείου προς τους μαχητές μας», καθώς δημοσίευσε βίντεο με τους δύο άνδρες να αποτίουν φόρο τιμής στον τοίχο μνήμης της πρωτεύουσας.

«Ευχαριστώ τον Κιρ και το Ηνωμένο Βασίλειο για τον ακλόνητο σεβασμό τους προς τους μαχητές μας, προς όλους εκείνους που έκαναν την υπέρτατη θυσία για να υπερασπιστούν την Ουκρανία και ολόκληρη την Ευρώπη.»

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«Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πάντα τον ηρωισμό όλων των ανθρώπων μας που στάθηκαν στο πλευρό της Ουκρανίας. Αιώνια ευγνωμοσύνη σε κάθε άνδρα και γυναίκα που υπερασπίστηκε την Ουκρανία ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα.»

Η επίσκεψη Στάρμερ είναι η τελευταία του πριν την επικείμενη αντικατάστασή του από τον Άντι Μπέρναμ, που θα είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022.

Ο Μπέρναμ αναμένεται να γίνει ο ηγέτης των Εργατικών αύριο Παρασκευή πριν αναλάβει το αξίωμα του πρωθυπουργού την Δευτέρα.

Ο Στάρμερ έφθασε στο Κίεβο σιδηροδρομικώς ώρες μετά τις ρωσικές επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα, κατά την διάρκεια των οποίων όπως δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίσθηκαν άλλοι έξι μεταξύ των οποίων ένας 16χρονος έφηβος.

Πριν την επίσκεψη του ο Στάρμερ δήλωσε : «Καθ όλη την διάρκεια αυτής της σύγκρουσης είδα το απίστευτο ψυχικό σθένος του ουκρανικού λαού και την σιδηρά βούληση ενός έθνους που αρνείται να υποκύψει. Με τη στάση του δεν υπερασπίζονται μόνο την δική τους ελευθερία, αλλά διαφυλάσσουν την ασφάλεια της Ευρώπης».

«Όταν έγινα πρωθυπουργός, ήξερα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρέπει απλώς να σταθεί το πλευρό της Ουκρανίας εκείνη τη στιγμή, αλλά να βοηθήσει να χτιστούν τα θεμέλια της μακροπρόθεσμης ασφάλειας και επιτυχίας της».

«Γι’ αυτό το λόγο τοποθετήσαμε το Ηνωμένο Βασίλειο στο επίκεντρο μιας ισχυρότερης Ευρώπης – επενδύοντας περισσότερα χρήματα στην άμυνα, πρωτοπορώντας στις τεχνολογίες πολεμικής δράσης του μέλλοντος και κάνοντας ό,τι μπορούμε για να θέσουμε την Ουκρανία στην ισχυρότερη δυνατή θέση.»