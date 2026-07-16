Πονοκέφαλος για Πέδρο Σάντσεθ: Σε δίκη για διαφθορά παραπέμπεται η σύζυγός του

Σε δίκη για διαφθορά παραπέμπεται η Μπεγκόνια Γκόμεθ, σύζυγος του πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου να διατηρήσει σε βάρος της τις κατηγορίες της αθέμιτης άσκησης επιρροής και της κατάχρησης.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά νέο πλήγμα για την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ στην Ισπανία, η οποία βρίσκεται εδώ και μήνες στο επίκεντρο ερευνών για υποθέσεις διαφθοράς.

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Οι συνήγοροι της Γκόμεθ είχαν προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης ζητώντας την απόρριψη των κατηγοριών, τις οποίες η ίδια αρνείται, καθώς και την άρση των περιοριστικών όρων που της είχαν επιβληθεί.

Το δικαστήριο απέρριψε την έφεση ως προς τις δύο βασικές κατηγορίες, ωστόσο έκρινε ότι δεν στοιχειοθετείται η κατηγορία της επιχειρηματικής διαφθοράς και αποφάσισε να άρει την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία ακροδεξιών οργανώσεων, οι οποίες υποστήριξαν ότι η Γκόμεθ αξιοποίησε τη θέση της ως σύζυγος του πρωθυπουργού για να εξασφαλίσει ευνοϊκή μεταχείριση και συμβάσεις.

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Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να χρησιμοποίησε την επιρροή της ώστε να εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κομπλουτένσε της Μαδρίτης, καθώς και χρηματοδοτήσεις για δραστηριότητες που συνδέονταν με το ακαδημαϊκό της έργο.

Παράλληλα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη ιδιοποίηση λογισμικού που αναπτύχθηκε για λογαριασμό του πανεπιστημίου, αλλά και για τη χρήση των υπηρεσιών συνεργάτιδας που εργαζόταν στο γραφείο του πρωθυπουργού και αμειβόταν από το Δημόσιο, προκειμένου να τη συνδράμει στις ακαδημαϊκές της υποχρεώσεις.

Το γραφείο του Πέδρο Σάντσεθ αντέδρασε άμεσα στην απόφαση, υποστηρίζοντας ότι η Μπεγκόνια Γκόμεθ είναι αθώα και χαρακτηρίζοντας την υπόθεση πολιτικά υποκινούμενη.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η έρευνα βασίζεται σε ψευδείς ισχυρισμούς ακροδεξιάς οργάνωσης και ότι μοναδικός στόχος είναι η πολιτική στοχοποίηση της συζύγου του πρωθυπουργού.

Ο ίδιος ο Πέδρο Σάντσεθ είχε βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης από τον Απρίλιο του 2024, όταν ξεκίνησε η δικαστική έρευνα. Τότε είχε δηλώσει ότι εξέταζε ακόμη και το ενδεχόμενο παραίτησής του, προτού τελικά αποφασίσει να παραμείνει στην πρωθυπουργία. Στο πλαίσιο της έρευνας κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρας, ωστόσο άσκησε το δικαίωμα σιωπής που προβλέπει η ισπανική νομοθεσία για τους συγγενείς κατηγορουμένων.

Η παραπομπή της Γκόμεθ σε δίκη ενώπιον ενόρκων έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς στην Ισπανία η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται μόνο για περιορισμένο αριθμό αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και η αθέμιτη άσκηση επιρροής.

Σύμφωνα με τον ισπανικό Ποινικό Κώδικα, το συγκεκριμένο αδίκημα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από έξι μήνες έως δύο χρόνια, ενώ η κατηγορία της κατάχρησης μπορεί, υπό επιβαρυντικές περιστάσεις, να επισύρει ποινή κάθειρξης έως και οκτώ ετών.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά δικαστικών εξελίξεων που έχουν προκαλέσει έντονες πολιτικές πιέσεις στην κυβέρνηση Σάντσεθ. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο αδελφός του πρωθυπουργού, Νταβίντ Σάντσεθ, καταδικάστηκε για διοικητικό παράπτωμα, καθώς κρίθηκε ότι αξιοποίησε την επιρροή του αδελφού του για να προσληφθεί σε δημόσια θέση, με το δικαστήριο να του απαγορεύει την άσκηση δημόσιου αξιώματος για εννέα χρόνια.

Παράλληλα, δύο πρώην στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού, ο Σάντος Θερντάν και ο πρώην υπουργός Μεταφορών Χοσέ Λουίς Άμπαλος, έχουν επίσης βρεθεί αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη για υποθέσεις διαφθοράς.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν ενισχύσει τις πιέσεις της αντιπολίτευσης, η οποία ζητά την παραίτηση του Πέδρο Σάντσεθ και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Ο ίδιος, πάντως, απορρίπτει κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο, επιμένοντας ότι οι υποθέσεις που αφορούν την οικογένειά του και το πολιτικό του περιβάλλον εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες.