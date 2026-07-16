Το Ιράν ζητά από τους Χούθι να είναι έτοιμοι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα – Νέος συναγερμός για την μεταφορά καυσίμων

Το Ιράν φέρεται να ζήτησε από τους Χούθι της Υεμένης να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για το ενδεχόμενο να κλείσουν τη θαλάσσια οδό της Ερυθράς Θάλασσας, εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε πλήγματα κατά των ιρανικών ενεργειακών υποδομών. Τις πληροφορίες αυτές μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ηγεσία του Ιράν έχει ήδη μεταφέρει το σχετικό μήνυμα στους Χούθι, χωρίς να έχει γίνει γνωστό με ποιον τρόπο. Οι πηγές δεν διευκρίνισαν επίσης αν το αίτημα διαβιβάστηκε πριν ή μετά τις πρόσφατες απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης.

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Οι προετοιμασίες στην Ερυθρά Θάλασσα

Πηγή που πρόσκειται στους Χούθι ανέφερε ότι η οργάνωση έχει ήδη ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για πιθανές επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας. Όπως υποστήριξε, έχουν αναπτυχθεί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά στα Στενά του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, που αποτελούν τη βασική θαλάσσια πύλη προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι τα οπλικά συστήματα βρίσκονται σε θέσεις στα ορεινά της Υεμένης, με θέα προς τη Χοντέιντα και τον Κόλπο του Άντεν, ενώ οι δυνάμεις των Χούθι περιμένουν την εντολή για να ξεκινήσουν επιχειρήσεις, εφόσον χρειαστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, εκπρόσωποι των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης βρίσκονται ήδη στην Υεμένη και συμμετέχουν στον συντονισμό των κινήσεων, ενώ η Τεχεράνη φέρεται να επιδιώκει να αυξήσει το οικονομικό κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω πιθανής διακοπής της ναυσιπλοΐας.

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Παράλληλα, οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους κατά της Σαουδικής Αραβίας, κατηγορώντας το Ριάντ για βομβαρδισμό αεροδρομίου που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ότι έβαλε τέλος στην τετραετή εκεχειρία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Οι επιπτώσεις στις αγορές και την ενέργεια

Η πιθανότητα να υπάρξουν προβλήματα στην Ερυθρά Θάλασσα προκαλεί έντονη ανησυχία στις διεθνείς αγορές, καθώς περίπου το 7% του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού περνά πλέον από τη συγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή, μετά τη μείωση της κυκλοφορίας από τα Στενά του Ορμούζ.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι αν διακοπεί η ναυσιπλοΐα τόσο στα Στενά του Ορμούζ όσο και στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, ενώ θα αυξηθούν το κόστος μεταφοράς, τα ασφάλιστρα και οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις.

Οι πληροφορίες για πιθανή νέα κλιμάκωση είχαν άμεσο αντίκτυπο και στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent και το αμερικανικό WTI κατέγραψαν άνοδο άνω του 1%, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για νέες διαταραχές στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν εδώ και χρόνια το Ιράν ότι εξοπλίζει και χρηματοδοτεί τους Χούθι, παρέχοντάς τους όπλα, εκπαίδευση και οικονομική στήριξη, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται. Πάντως, οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών ενισχύουν τους φόβους για νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και για ακόμη μεγαλύτερες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.