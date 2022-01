Η θερμότερη Πρωτοχρονιά όλων των εποχών καταγράφηκε σήμερα, την πρώτη ημέρα του 2022, στη Βρετανία, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 16 βαθμούς Κελσίου στην πρωτεύουσα Λονδίνο, όπως έγινε γνωστό από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας (Met Office).

Συγκεκριμένα, τα θερμόμετρα έδειξαν 16,2 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στο Σεντ Τζέιμς Παρκ, ένα πάρκο στην καρδιά του Λονδίνου, της πρωτεύουσας της Αγγλίας, σήμερα Πρωτοχρονιά, όπως διευκρίνισε το Met Office με ανάρτησή του στο Twitter.

St James's Park was provisionally the warmest location in England and the UK today 📈



16.3°C is likely to be confirmed as a new #NewYearsDay record maximum #temperature🌡️



Scotland & Wales provisionally also broke their NYD record max temps, with 15.9°C & 15.6°C respectively 📈 pic.twitter.com/m0tnfwQiRs