Βρετανία – Κορονοϊός: Μείωση της μετάδοσης χάρη στα εμβόλια – Προτεραιότητα το άνοιγμα των σχολείων

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα εμβόλια κατά του κορονοϊού αποδεικνύονται αποτελεσματικά στη μείωση της μετάδοσης στην Βρετανία. Αυτό δήλωσε την Δευτέρα (22/2) ο υπουργός που είναι αρμόδιος για τον εμβολιασμό στη χώρα, ενόψει των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για την σταδιακή άρση του lockdown.

«Αρκεί να πούμε ότι τα στοιχεία δείχνουν καλά», δήλωσε ο Νάντιμ Ζαχάουι στο Sky News, απαντώντας σε ερώτηση για το αν τα εμβόλια κατά του κορονοϊού είναι αποτελεσματικά για τη μείωση των μολύνσεων και των νοσηλειών και διευκρίνισε ότι περισσότερα δεδομένα όσον αφορά την μετάδοση θα δημοσιευτούν αργότερα σήμερα.

«Δεν θα βρισκόμασταν σε αυτή τη θέση σήμερα το πρωί να μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται να ξανανοίξουμε τα σχολεία στις 8 Μαρτίου και ότι (…) καθώς οι σχολικές διακοπές αρχίζουν στις 29 Μαρτίου, θα εξετάσουμε τον κανόνα των έξι και των δύο οικογενειών να μπορούν να συναντηθούν σε εξωτερικό χώρο (…) αν δεν είχαμε την πεποίθηση ότι όντως το πρόγραμμα εμβολιασμού αρχίζει πραγματικά να αποφέρει καρπούς», σημείωσε ο Βρετανός υπουργός.

Προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί να επιστρέψουν τα παιδιά στα σχολεία βάσει ενός προσεκτικού σχεδίου χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων που έχουν τεθεί σε ισχύ για την αναχαίτιση της πανδημίας, δήλωσε την Δευτέρα (22/2) ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον.

«Σήμερα θα ανακοινώσω έναν οδικό χάρτη που θα μας οδηγήσει προσεκτικά στην έξοδο από το lockdown», σημειώνει ο Τζόνσον σε μήνυμά του στο Twitter.

«Η προτεραιότητά μας ήταν πάντα να επιστρέψουν τα παιδιά στο σχολείο, κάτι το οποίο γνωρίζω ότι είναι κρίσιμης σημασίας για τη μόρφωσή τους και την ευημερία τους. Επίσης θα έχουμε ως προτεραιότητα τρόπους για να ξανασυναντηθούν οι άνθρωποι με τα αγαπημένα τους πρόσωπα με ασφάλεια», προσθέτει ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Today I’ll be setting out a roadmap to bring us out of lockdown cautiously. Our priority has always been getting children back into school which we know is crucial for their education and wellbeing. We’ll also be prioritising ways for people to reunite with loved ones safely.