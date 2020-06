Συναγερμός έχει σημάνει στο Ρέντινγκ στην Βρετανία, αφού υπάρχουν 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 2 είναι στο νοσοκομείο από απανωτά μαχαιρώματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη σε σημείο όπου πριν είχε γίνει αντιρατσιστική διαδήλωση.

I’m at Friar Street in Reading where several police have blocked access to Forbury Gardens https://t.co/z3uCdKMVIW