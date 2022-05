Ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, ο πνευματικός ηγέτης της Αγγλικανικής Εκκλησίας, ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα (30.5.2022) ότι κόλλησε κορονοϊό και ως εκ τούτου δεν θα τελέσει τη λειτουργία, την προσεχή Παρασκευή, για τα 70 χρόνια της βασίλισσας Ελισάβετ στον θρόνο, γνωστό και ως Πλατινένιο Ιωβηλαίο.

«Πάσχω από ήπια πνευμονία και σήμερα βρέθηκα θετικός στον κορονοϊό. Λυπάμαι πολύ που θα χάσω τους εορτασμούς του πλατινένιου ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ» ανέφερε ο αρχιεπίσκοπος Τζάστιν Ουέλμπι σε ανάρτησή του στο Twitter.

Αντί του Ουέλμπι, τη λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Παύλου θα τελέσει ο αρχιεπίσκοπος του Γιορκ Στίβεν Κοτρέλ. Θα παραστούν πολλά μέλη της βασιλικής οικογένειας, μεταξύ των οποίων και ο πρίγκιπας Χάρι με τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ.

