Το αποκαλυπτικό της ατύχημα έγινε viral και η ίδια δείχνει να το απολαμβάνει!

Η Βρετανή Κέιτι Χάναφορντ είχε μία άτυχη στιγμή, κατά τη διάρκεια των σχολικών αγώνων της κόρης, όταν έτρεχε με τις άλλες μητέρες και ξαφνικά παραπάτησε και έπεσε, με αποτέλεσμα να φανεί το εσώρουχο της. Το video έγινε viral και όπως αποκάλυψε η 36χρονη έχει δεχθεί εκατοντάδες μηνύματα ανδρών “τουλάχιστον 500 από την Ελλάδα μέχρι το Πουέρτο Ρίκο, τη Γερμανία, ακόμη και την Αυστραλία και με ρωτούν αν είμαι ελεύθερη”.

Δείτε το αποκαλυπτικό ατύχημα

A 'non-sporty mom' who was persuaded by her eight-year-old to take part in the parents' race during the school's sports day ended up mooning the entire crowd



+ The mom 'tripped over her feet' falling face first onto a field with her dress flying up over her head pic.twitter.com/omRXgFFQX1