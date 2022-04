Μια τοξικομανής μητέρα καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση για τον θάνατο του γιου της, που έπασχε από άσθμα, καθώς χρησιμοποίησε τη συσκευή για εισπνοές του παιδιού της για να κάνει κρακ ενώ ο 7χρονος «ψυχορραγούσε» στον κήπο.

Η μητέρα, Λόρα Χιθ, «έθεσε σε προτεραιότητα τον εθισμό της στην ηρωίνη και την κοκαΐνη» παρά στον 7χρονο γιο της, τον Χακίμ Χουσεΐν, ο οποίος πέθανε από κρίση άσθματος, την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017, σύμφωνα με το δικαστήριο του Κόβεντρι.

Η 40χρονη καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια, αφού ο «αδύναμος» γιος της πέθανε στο σπίτι ενός φίλου τους όπου διέμεναν, αναφέρει το Sky News. Ο «άσκοπος και πρόωρος» θάνατος του 7χρονου παιδιού ήταν το αποτέλεσμα της «καταστροφικής και αξιοθρήνητης» ανατροφής του, αναφέρθηκε στο δικαστήριο.

Ο δικαστής είπε στην 40χρονη πως «όταν ο Χακίμ Χουσεΐν πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες εκείνης της ημέρας, ήταν μόλις επτά ετών. Είναι σαφές ότι στην τραγικά σύντομη ζωή του αποτελούσε έμπνευση ευτυχίας και στοργής για τους ανθρώπους που τον γνώριζαν. Όλη αυτή η δυνατότητα για μια υπέροχη και γεμάτη ζωή κόπηκε απότομα, έσβησε καθώς κατέρρευσε μόνος του ασφυκτιώντας, κρατώντας ένα φύλλο στον κήπο».

Ο δικαστής πρόσθεσε ότι «η αλήθεια είναι ότι ο Χακίμ πέθανε ως αποτέλεσμα της αξιοθρήνητης αμέλειάς σου. Η κοκαΐνη και η ηρωίνη είχαν καταλάβει όλη σου τη ζωή. Ο θάνατός του ήταν περιττός, τραγικός και ήταν αποτέλεσμα της άθλιας αποτυχίας σου ως μητέρα του».

