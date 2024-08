Βρετανία: Νέα νύχτα άγριων αναταραχών – Επίθεση διαδηλωτών και σε δεύτερο ξενοδοχείο

Δεν έχουν τέλος τα άγρια επεισόδια που καταγράφονται τα τελευταία 24ωρα στη Βρετανία, στη «σκιά» της δολοφονίας των τριών κοριτσιών σε σχολή χορού στο Σάουθπορτ του Σάντερλαντ την περασμένη εβδομάδα.

Ακόμη μία νύχτα μεγάλων αναταραχών στη Βρετανία, όπου ολοένα και κλιμακώνονται οι αιματηρές διαδηλώσεις κατά μεταναστών για τη δολοφονία των τριών κοριτσιών.

Χθες, Κυριακή (04.08.24) το βράδυ δεύτερο ξενοδοχείο, όπου φιλοξενούνται μετανάστες που έχουν αιτηθεί άσυλο, έγινε στόχος βίαιων επεισοδίων κοντά στην Μπέρμιγχαμ, στην κεντρική Αγγλία.

«Μεγάλη ομάδα εκτόξευσε αντικείμενα, έσπασε παράθυρα, άναψε φωτιές και στοχοποίησε τις αρχές» στην περιοχή του ξενοδοχείου Holiday Inn της Τάμγουερθ, εξήγησε η αστυνομία της Στάφορντσιρ σε ανακοίνωσή της.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social, καταγράφουν τη στιγμή της επίθεσης, με τους διαδηλωτές να πετούν αντικείμενα και να βάζουν φωτιά σε ένα τμήμα του ξενοδοχείου, φωνάζοντας παράλληλα συνθήματα.

Tamworth is the second migrant hotel to be in flames today. The first was Rotherham.



This weekend, Britain has been completely up in flames. pic.twitter.com/SVKnEK1bJg