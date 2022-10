Στη Βρετανία, ο Μπόρις Τζόνσον θα βρεθεί στον δρόμο της επιστροφής στην Ντάουνινγκ Στριτ 10. Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου και προκάτοχος της Λιζ Τρας, συγκέντρωσε τον «μαγικό» αριθμό 100 υποστηρικτών για τη διεκδίκηση μίας δεύτερης θητείας, στην αρχηγία των Τόρις και της κυβέρνησης της χώρας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sunday Times», που επικαλείται ανώνυμη πηγή κοντά στον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, ο Μπόρις Τζόνσον έχει εξασφαλίσει 100 υπογραφές και μπορεί να λάβει μέρος στην ψηφοφορία για τη διαδοχή της Λιζ Τρας στην προεδρία του Συντηρητικού κόμματος και της κυβέρνησης.

Τις πληροφορίες περί επαναφοράς του Μπόρις Τζόνσον στο πολιτικό προσκήνιο, αποκάλυψε μέσω Twitter, ο Τιμ Στίπμαν, υπεύθυνος για το πολιτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «The Sunday Times», επικαλούμενος την ανώνυμη πηγή στο περιβάλλον του επίδοξου υποψήφιου πρωθυπουργού.

Is Britain ready for a non-white PM? Not yet. Boris had openly said, he won't let that happen. https://t.co/P0qBeoWshJ

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρίσι Σούνακ φέρεται να έχει εξασφαλίσει πρώτος την υποστήριξη από τουλάχιστον 100 Συντηρητικούς βουλευτές που απαιτούνται για να λάβει κάποιος μέρος στην κούρσα υποψηφιότητας.

Britain New PM Race: Rishi Sunak came closer to becoming the Prime Minister of Britain, so many MPs gave support https://t.co/8wqX1FaY0C

Μέχρι στιγμής, η τρίτη φερόμενη ως υποψήφια για αρχηγία και πρωθυπουργία, η Πένι Μόρντοντ, φαίνεται να μην τα καταφέρνει, αφού αρκείται μόλις σε 24 υποστηρικτές.

I’ve been encouraged by support from colleagues who want a fresh start, a united party and leadership in the national interest.



I’m running to be the leader of the Conservative Party and your Prime Minister – to unite our country, deliver our pledges and win the next GE.#PM4PM pic.twitter.com/MM0NTHJ5lH