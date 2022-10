Ο πρώην υπουργός των Οικονομικών, Ρίσι Σούνακ, επιβεβαίωσε σήμερα (23.10.2022) ότι διεκδικεί την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος και την πρωθυπουργία της Βρετανίας, μετά την παραίτηση της Λιζ Τρας.

“Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία μεγάλη χώρα, αλλά αντιμετωπίζουμε μία πρωτοφανή οικονομική κρίση”, ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Twitter. “Αυτός είναι ο λόγος που διεκδικώ την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος, ώστε να είμαι ο επόμενος πρωθυπουργός”.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK