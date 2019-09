Βρετανία: Ο Τζόνσον έτοιμος να προκηρύξει πρόωρες εκλογές!

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δείχνει ως ένας ηγέτης που είναι έτοιμος να προκηρύξει εκλογές και δεν αποκλείεται αυτές να προκηρυχθούν εντός ημερών, σύμφωνα με την επικεφαλής του τμήματος πολιτικού ρεπορτάζ του BBC Λόρα Κούενσμπεργκ.

A PM ready to say goodbye to a whisker of a majority is a PM who might be ready to call an election… what’s the real game here? https://t.co/jmYZAliW7a

— Laura Kuenssberg (@bbclaurak) September 1, 2019