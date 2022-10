«Οι ενήλικοι ανέλαβαν και πάλι», σχολίασε για τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ ο CEO της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη στήριξή του στον νέο ένοικο του νούμερου 10 της Ντάουνινγκ Στριτ και νέο ηγέτη των Τόρις.

Ο Ρίσι Σούνακ έχει να λάβει «δύσκολες αποφάσεις», δήλωσε ο CEO της Ryanair, όμως σε κάθε περίπτωση «οι ενήλικοι ανέλαβαν και πάλι» την πρωθυπουργία.

«Απαλλάσσονται από μερικούς από τους ανθρώπους που ήταν εκεί, από τον Μπόρις Τζόνσον μέχρι την Λιζ Τρας, όλη την πτέρυγα του Brexit στο κόμμα των Τόρις – είναι παράφρονες», δήλωσε ο Ο’Λίρι στο Reuters.

Άλλωστε, ήταν ήδη γνωστά τα συναισθήματά του τόσο για τον Μπόρις Τζόνσον όσο και για τη Λιζ Τρας, καθώς όταν εκείνη παραιτήθηκε από πρωθυπουργός της Βρετανίας, της έβγαλε «boarding pass» για «οποιονδήποτε» προορισμό ενώ είχε δηλώσει ότι δεν θα βοηθήσει τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας να επιστρέψει από τις διακοπές του για να δηλώσει εκ νέου υποψηφιότητα.

Let us be clear: we're NOT helping Boris get home today pic.twitter.com/27mDpbS0nq

Από τη μεριά του, ο Μπόρις Τζόνσον απηύθυνε σήμερα (25.10.2022) τα συγχαρητήριά του στον πρώην υπουργό του επί των Οικονομικών, Ρίσι Σούνακ, για την ανάληψη εκ μέρους του της πρωθυπουργίας αυτή την «ιστορική», όπως την χαρακτήρισε, ημέρα.

Congratulations to @RishiSunak on this historic day, this is the moment for every Conservative to give our new PM their full and wholehearted support.