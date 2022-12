Νεκρό είναι και το τέταρτο παιδί που έπεσε μέσα στα νερά της παγωμένης λίμνης στο Σόλιχαλ του Μπέρμιγχαμ, στη Βρετανία, την περασμένη Κυριακή (11.12.2022). Είναι ο πέμπτος ανήλικος που χάνει τη ζωή του μετά το τραγικό περιστατικό.

Ειδικότερα, πρόκειται για το 6χρονο αγοράκι που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση αφού έπεσε μέσα στην παγωμένη λίμνη του Μπέρμιγχαμ και σήμερα έχασε τη μάχη που έδινε για να κρατηθεί στη ζωή, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Άλλα τρία αγόρια, ηλικίας 11, 10 και 8 ετών, είχαν ανασυρθεί το απόγευμα της Κυριακής από τα παγωμένα νερά της λίμνης Μπαμπς Μιλ στο Σόλιχαλ, κοντά στο Μπέρμιγχαμ και πέθαναν λίγο αργότερα. Δυστυχώς, έχασε τη ζωή του και ο 10χρονος που βούτηξε για να τους σώσει, όταν τα 4 παιδιά έπεσαν μέσα στα νερά.

Η Βρετανία πλήττεται από ένα κύμα ψύχους και χιόνια κάλυψαν μεγάλο μέρος της χώρας τη νύχτα της Κυριακής και τη Δευτέρα. Η θερμοκρασία το βράδυ της Κυριακής ήταν η χαμηλότερη που έχει καταγραφεί φέτος.

«Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα το απόγευμα ο 6χρονος που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο έχασε τη μάχη» με τον θάνατο, ανέφερε στο Twitter η αστυνομία του Γουέστ Μίντλαντς.

The number of tributes being left near Babbs Mill Park in #Solihull is continuing to grow. It’s been more than 24 hours since emergency services were first called to try and save a group of young boys who had fallen through ice into the freezing lake. pic.twitter.com/mp5mdtgcsB