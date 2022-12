Νεκρός είναι ο 10χρονος μαθητής που προσπάθησε να σώσει τρία άλλα παιδιά που έπεσαν σε μια παγωμένη λίμνη στο Μπέρμιγχαμ της Βρετανίας, όπως αποκάλυψε η οικογένειά του. Τα παιδιά ενώ έπαιζαν στην παγωμένη λίμνη στο πάρκο Μπαμπς Μιλ την Κυριακή (11.12.2022), έσπασε ο πάγος.

Πρόκειται για τον γενναίο Τζακ Τζόνσον που βούτηξε στην παγωμένη λίμνη στην Βρετανία, όταν άκουσε τα τρία παιδιά που είχαν πέσει στην λίμνη να φωνάζουν. Ωστόσο, έχασε κι αυτός τη ζωή του προσπαθώντας να τα σώσει.

Τα τέσσερα αγόρια ανασύρθηκαν από τη λίμνη από αστυνομικούς και πυροσβέστες, αλλά τα τρία μεγαλύτερα δεν κατάφεραν να επιζήσουν, ενώ ένας 6χρονος παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, τα βρετανικά ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι ένας αστυνομικός χρησιμοποίησε τα γυμνά του χέρια για να σπάσει τον πάγο, προσπαθώντας να σώσει τα αγόρια.

The number of tributes being left near Babbs Mill Park in #Solihull is continuing to grow. It’s been more than 24 hours since emergency services were first called to try and save a group of young boys who had fallen through ice into the freezing lake. pic.twitter.com/mp5mdtgcsB