Λιγότερες από 24 ώρες απέμειναν για να «κλείσουν» στη Βρετανία οι υποψηφιότητες για νέα ηγεσία των Τόρις και την πρωθυπουργία της χώρας. Όλα δείχνουν, μέχρι στιγμής, ότι θα μονομαχήσουν ο Μπόρις Τζόνσον και ο Ρίσι Σουνάκ.

Νεότερες πληροφορίες από τα ΜΜΕ της Βρετανίας για την εσωκομματική κούρσα διεκδίκησης της πρωθυπουργίας, μετά από την παραίτηση της Λιζ Τρας δίνουν προβάδισμα στους Ρίσι Σουνάκ και Μπόρις Τζόνσον.

Η Σουέλα Μπρέιβερμαν, πρώην υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, η οποία παραιτήθηκε μία ημέρα πριν από την παραίτηση της Λιζ Τρας, εξέφρασε την υποστήριξή της στο πρόσωπο του Ρίσι Σούνακ για τη διεκδίκηση της πρωθυπουργίας, όπως αποκάλυψε η ίδια στην εφημερίδα «Τhe Telegraph», της Κυριακής (23.10.2022).

Από την άλλη πλευρά, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Τζέιμς Κλέβερλι τάχθηκε υπέρ του Μπόρις Τζόνσον στην εσωκομματική κούρσα διεκδίκησης της πρωθυπουργίας.

«Γνωρίζω ότι ο Μπόρις έμαθε τα μαθήματά του από την παραμονή στο νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ και θα διασφαλίσει ότι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του βρίσκονται οι ανάγκες της χώρας, από την πρώτη ημέρα», έγραψε ο Κλέβερλι στο Twitter.

«Θα τον υποστηρίξω για την επιστροφή του στον ρόλο του πρωθυπουργού», πρόσθεσε ο ίδιος.

The last few weeks show that being PM is tough and no other job in government is quite like it.



I know Boris has learned lessons from his time in No10 and will ensure the focus is on the needs of the country from day 1.



I will be supporting him to return to the role of PM.