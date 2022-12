Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται τέσσερις άνθρωποι στη Βρετανία, καθώς το βράδυ της Πέμπτης (15.12) ποδοπατήθηκαν σε είσοδο αίθουσας συναυλιών στο Λονδίνο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό πολλοί ήταν αυτοί που ποδοπατήθηκαν στην προσπάθειά του να μπουν στο χώρο συναυλιών σε αίθουσα του Λονδίνου.

Η αστυνομία κλήθηκε στις 21:35 (τοπική ώρα, 23:35 ώρα Ελλάδας) έπειτα από αναφορές σύμφωνα με τις οποίες «μεγάλος αριθμός ανθρώπων προσπαθούσε να παραβιάσει την είσοδο» της αίθουσας συναυλιών O2 Academy στη συνοικία Μπρίξτον.

Οκτώ άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, τέσσερις από τους οποίους παραμένουν σε «κρίσιμη» κατάσταση, διευκρίνισε η Σκότλαντ Γιάρντ.

Βίντεο που ανέβηκαν στα social media δείχνουν πλήθος κόσμου να περιμένει έξω από το O2 Academy για τη συναυλία του τραγουδιστή, Asake.

