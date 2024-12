Βρετανία: Στη δημοσιότητα το όνομα του κινέζου κατασκόπου και στενού φίλου του πρίγκιπα Άντριου

Στη δημοσιότητα δόθηκε το όνομα του Κινέζου κατασκόπου που φέρεται να είχε διασυνδέσεις με τον πρίγκιπα Άντριου.

Στην άρση της ανωνυμίας του φερόμενου ως Κινέζου κατασκόπου, που εμπλέκεται στην υπόθεση χρηματοδοτήσεων κινέζων δωρητών, με επίκεντρο τον πρίγκιπα Άντριου προχώρησε Βρετανός δικαστής. Η ανωνυμία του ήρθε εν μέσω εκκλήσεων βουλευτών να κατονομαστεί.

Ο φερόμενος ως κατάσκοπος, γνωστός προηγουμένως ως H6, ονομάζεται Γιανγκ Τενγκμπό, είναι 50 ετών επιχειρηματίας και το 2023 του απαγορεύτηκε η είσοδος στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς το υπουργείο Εσωτερικών έκρινε ότι μετείχε σε «κρυφή και παραπλανητική δραστηριότητα» για λογαριασμό του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος (ΚΚΚ). Είναι επίσης γνωστός ως Chris Yang.

Η άρση της ανωνυμίας διατάχθηκε από το Βασιλικό Δικαστήριο, καθώς αναμενόταν ότι κάποιος βουλευτής θα τον κατονόμαζε.

Παράλληλα, έχει κατατεθεί επείγουσα ερώτηση στο κοινοβούλιο για την ομάδα κατασκοπείας που φέρεται να ανήκει.

Η είδηση πως ένας «Κινέζος κατάσκοπος» ήταν πολύ κοντά στον πρίγκιπα Άντριου και ασκούσε επιρροή στην ελίτ προκάλεσε αναταράξεις στη βρετανική πολιτική σκηνή.

Ο κινέζος κατάσκοπος, επιχειρηματίας και στενός του συνεργάτης του πρίγκιπα Άντριου αρχικά έγινε είναι γνωστός ως H6 και του είχε απαγορευτεί η είσοδος στη Βρετανία για πρώτη φορά το 2023 καθώς θεωρήθηκε πως ήταν ύποπτος για «μυστική δραστηριότητα» για τον λογαριασμό του Πεκίνου, και ήταν πιθανό να αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Η υπόθεση επανήλθε πρόσφατα στο προσκήνιο αφού ο H6 κατήγγειλε ότι ο αποκλεισμός του από το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν παράνομος και προσέφυγε στην Ειδική Επιτροπή Προσφυγών Μετανάστευσης (SIAC).

Σύμφωνα με το Reuters, οι Αρχές υποψιάζονται πως το συγκεκριμένο άτομο, εργαζόταν κρυφά για το Πεκίνο, προκειμένου να αναπτυχθούν στενές επαφές με εξέχουσες βρετανικές προσωπικότητες.

Αργά την Παρασκευή (13.12.2024), ο Άντριου, ο δούκας της Υόρκης, εξέδωσε μία δήλωση στο BBC και σε άλλα μέσα ενημέρωσης στην οποία ανέφερε ότι «διέκοψε κάθε επαφή» με το άτομο, που περιγράφεται στα δικαστικά έγγραφα ως «στενός έμπιστος».

Ο επιχειρηματίας, γνωστός μόνο ως H6, στον οποίο άρεσε να μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Κίνας και Ηνωμένου Βασιλείου – αποκαλώντας το «δεύτερο σπίτι του»- είχε προηγουμένως λάβει επ’ αόριστον άδεια παραμονής στη Βρετανία.

Λέγεται ότι χρησιμοποίησε την υψηλού προφίλ διασύνδεση για να εξασφαλίσει προσκλήσεις στο παλάτι του Μπάκιγχαμ και σε άλλες βασιλικές κατοικίες, ενώ νέες αναφορές υποστηρίζουν τώρα ότι συνάντησε επίσης δύο πρώην πρωθυπουργούς, σύμφωνα με τον Guardian.

Pictures below show the alleged Chinese spy Yang Tengbo with former Conservative prime ministers David Cameron and Theresa May.



Both Lord Cameron and Lady May’s spokespeople told Sky News they meet and are photographed with many people each year.



More: https://t.co/oLpMXIKBqQ https://t.co/s81v6WmFoh pic.twitter.com/XNhSJNBckz