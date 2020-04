Συναγερμός σήμανε στο Κεντ στην Βρετανία, όπου η αστυνομία απέκλεισε δρόμους για κάποια ώρα και είπε στους κατοίκους της πόλης να αποφύγουν τις μετακινήσεις στην περιοχή καθώς εθεάθη ένας οπλισμένος άνδρας στο μπαλκόνι μιας κατοικίας.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο twitter δείχνει τον άνδρα να βγαίνει στο μπαλκόνι και να πυροβολεί! Ωστόσο μετά από λίγη ώρα συνελήφθη από την αστυνομία.

We are currently assisting @KPTacOps with an incident at #Dockside in #Chatham. Numerous roads closures in place and therefore we kindly ask you to stay away from the area. Thank you for understanding in this matter. DC