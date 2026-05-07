Iσραήλ και Λίβανος σε τρίτο γύρο συνομιλιών την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον

Με τη Μέση Ανατολή να παραμένει σε κατάσταση έντασης και τις συγκρούσεις να συνεχίζονται, Ισραήλ και Λίβανος ετοιμάζονται για έναν νέο κρίσιμο γύρο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον στις 14 και 15 Μαΐου, με τις ΗΠΑ να πιέζουν για μια συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για ειρήνη στην περιοχή.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, πρόκειται για τον τρίτο γύρο επαφών ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο, σε μια περίοδο όπου η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη.

Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις εναντίον μαχητών της Χεζμπολάχ μέσα στον Λίβανο, παρά την εκεχειρία που ισχύει το τελευταίο διάστημα.

Η ανακοίνωση για τις νέες συνομιλίες ήρθε μόλις μία ημέρα μετά το πρώτο ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό μετά την έναρξη της εκεχειρίας, γεγονός που αύξησε ξανά την ανησυχία για νέα κλιμάκωση.

Πριν από αυτή τη νέα φάση των επαφών, είχαν προηγηθεί απευθείας διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους πρεσβευτές των δύο χωρών στην Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο των προσπαθειών για αποκλιμάκωση της κρίσης και σταθερότητα στην περιοχή.

Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε ποιοι θα συμμετάσχουν σε αυτόν τον γύρο συνομιλιών. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε σήμερα πως είναι εφικτή η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, αλλά τόνισε πως η κυβέρνηση του Λιβάνου πρέπει να έχει την ικανότητα να πολεμήσει τη Χεζμπολάχ.

Νετανιάχου: Καμία ασυλία στους εχθρούς του Ισραήλ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έπληξαν το βράδυ της Τετάρτης τα νότια προάστια της Βηρυτού, για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν έναν μήνα, σκοτώνοντας υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ.

Καμία ασυλία στους εχθρούς του Ισραήλ, διεμήνυσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στον Λίβανο – πριν από τρεις εβδομάδες – έχει σκοτώσει περισσότερους από 200 μαχητές της σιιτικής οργάνωσης. Μόνο την περασμένη εβδομάδα σκοτώθηκαν 85 μαχητές της Χεζμπολάχ.

Με βάση την ισχύουσα συμφωνία εκεχειρίας, ο ισραηλινός στρατός διατηρεί το δικαίωμα να αμύνεται έναντι επιθέσεων και απειλών, αλλά υποχρεούται να απέχει από «επιθετικές» επιχειρήσεις στο έδαφος του Λιβάνου.