Κόσμος

Βρετανία: Συνελήφθησαν 4 άνδρες για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Το περιστατικό δεν φαίνεται είναι μεμονωμένο, αφού υπάρχει πιθανότητα οι άνδρες να είναι μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης
A police officer stands in front of Buckingham Palace in London, Friday, Feb. 20, 2026 after Andrew Mountbatten-Windsor was arrested and held for hours by British police on suspicion of misconduct in public office related to his links to Jeffrey Epstein.(AP Photo/Kin Cheung)
Η βρετανική αστυνομία / AP

«Συναγερμός» έχει σημάνει στις αρχές της Βρετανίας αφού αστυνομικοί συνέλαβαν 4 άνδρες με διασυνδέσεις με το Ιράν, έπειτα από έρευνα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η οποία αφορά ύποπτες δραστηριότητες κατασκοπείας.

Οι άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, πιθανότατα του Ιράν, κάτι που η αστυνομία της Βρετανίας λέει ότι σχετίζεται με το Ιράν, λίγο μετά τη 1 π.μ. σήμερα το πρωί (6/3/2026) σε διευθύνσεις στο Μπάρνετ, στο βόρειο Λονδίνο και στο Γουότφορντ.

Η αστυνομία αναφέρει επίσης ότι η έρευνα αφορά ύποπτη παρακολούθηση τοποθεσιών και ατόμων που συνδέονται με την εβραϊκή κοινότητα στην περιοχή του Λονδίνου.

Από τους συλληφθέντες, ένας είναι Ιρανός και τρεις έχουν διπλή ιρανική-βρετανική υπηκοότητα. Σύμφωνα με το BBC, ένας 40χρονος και ένας 55χρονος συνελήφθησαν σε διευθύνσεις στο Μπάρνετ, ένας 52χρονος στο Γουότφορντ και ένας 22χρονος στο Χάροου.

Επισημαίνουν μάλιστα ότι δεν φαίνεται να είναι μεμονωμένο περιστατικό αλλά είναι πιθανό οι άνδρες να είναι μέλη τρομοκρατικής οργάνωση, γι’ αυτό και η αστυνομία καλεί τους πολίτες να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Η διοικητής Έλεν Φλάναγκαν, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας στο Λονδίνο, δήλωσε ότι οι συλλήψεις «αποτελούν μέρος μιας μακροχρόνιας έρευνας».

«Κατανοούμε ότι το κοινό μπορεί να ανησυχεί, ιδίως η εβραϊκή κοινότητα, και όπως πάντα, θα τους ζητούσα να παραμείνουν σε εγρήγορση και αν δουν ή ακούσουν οτιδήποτε τους ανησυχεί, να επικοινωνήσουν μαζί μας», πρόσθεσε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
146
82
71
55
53
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo