Βρετανία: Συνελήφθησαν 4 άνδρες για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

«Συναγερμός» έχει σημάνει στις αρχές της Βρετανίας αφού αστυνομικοί συνέλαβαν 4 άνδρες με διασυνδέσεις με το Ιράν, έπειτα από έρευνα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η οποία αφορά ύποπτες δραστηριότητες κατασκοπείας.

Οι άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, πιθανότατα του Ιράν, κάτι που η αστυνομία της Βρετανίας λέει ότι σχετίζεται με το Ιράν, λίγο μετά τη 1 π.μ. σήμερα το πρωί (6/3/2026) σε διευθύνσεις στο Μπάρνετ, στο βόρειο Λονδίνο και στο Γουότφορντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αστυνομία αναφέρει επίσης ότι η έρευνα αφορά ύποπτη παρακολούθηση τοποθεσιών και ατόμων που συνδέονται με την εβραϊκή κοινότητα στην περιοχή του Λονδίνου.

Από τους συλληφθέντες, ένας είναι Ιρανός και τρεις έχουν διπλή ιρανική-βρετανική υπηκοότητα. Σύμφωνα με το BBC, ένας 40χρονος και ένας 55χρονος συνελήφθησαν σε διευθύνσεις στο Μπάρνετ, ένας 52χρονος στο Γουότφορντ και ένας 22χρονος στο Χάροου.

Επισημαίνουν μάλιστα ότι δεν φαίνεται να είναι μεμονωμένο περιστατικό αλλά είναι πιθανό οι άνδρες να είναι μέλη τρομοκρατικής οργάνωση, γι’ αυτό και η αστυνομία καλεί τους πολίτες να βρίσκονται σε επιφυλακή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διοικητής Έλεν Φλάναγκαν, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας στο Λονδίνο, δήλωσε ότι οι συλλήψεις «αποτελούν μέρος μιας μακροχρόνιας έρευνας».

«Κατανοούμε ότι το κοινό μπορεί να ανησυχεί, ιδίως η εβραϊκή κοινότητα, και όπως πάντα, θα τους ζητούσα να παραμείνουν σε εγρήγορση και αν δουν ή ακούσουν οτιδήποτε τους ανησυχεί, να επικοινωνήσουν μαζί μας», πρόσθεσε.