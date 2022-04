Στους παραβάτες αξιωματούχους της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον άρχισε να καταφτάνει ο… λογαριασμός για τα κορονοπάρτι. Η κάθε «λυπητερή» ανέρχεται στις 50 λίρες.

Σύμφωνα με το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News, τα πρώτα 20 πρόστιμα θα επιδοθούν, έπειτα από την ολοκλήρωση της έρευνας σχετικά με τα κορονοπάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Το Sky News ανέφερε πως τα πρόστιμα σχετίζονται με ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου του 2020 στο Κάμπινετ Όφις, ένα κτίριο στην καρδιά του κυβερνητικού ακινήτου, που συνδέεται με τα γραφεία και την κατοικία του Πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Όπως μεταδίδει το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο, τα πρώτα από αυτά τα πρόστιμα ανέρχονται σε 50 λίρες. Οι αξιωματούχοι δεν κατονομάστηκαν.

