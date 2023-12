Τουλάχιστον 14 δρομολόγια της Eurostar στη Βρετανία δεν θα πραγματοποιηθούν. Η σιδηροδρομική γραμμή κοντά στο Λονδίνο έκλεισε εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Όπως ανακοίνωσε η σιδηροδρομική υπηρεσία υψηλής ταχύτητας, τουλάχιστον 14 σιδηροδρομικά δρομολόγια της Eurostar ακυρώθηκαν το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου, καθώς η σιδηροδρομική γραμμή που βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της Βρετανίας έκλεισε λόγω κακοκαιρίας.

Αυτές οι ακυρώσεις, που προκύπτουν εν μέσω ενός Σαββατοκύριακου (σ.σ. 30 – 31.12.2023) με τεράστιο αριθμό μετακινήσεων λόγω των εορτών, δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στις μετακινήσεις χιλιάδων επιβατών.

Σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο PA, τα δρομολόγια ακυρώθηκαν λόγω πλημμύρας που σημειώθηκε σε μια σήραγγα στη νότια Αγγλία.

Breaking: Eurostar services from London St Pancras have now been cancelled “until the end of the day” after a tunnel under the Thames flooded.



It’s fairly chaotic here, as people try to rebook their trips via buses or planes before NYE. @SkyNews pic.twitter.com/4TkOklINV7