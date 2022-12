Τουλάχιστον τρεις νεκροί και σχεδόν δέκα αγνοούμενοι είναι ο απολογισμός από την έκρηξη που κατέστρεψε κτίριο κατοικιών στο νησί Τζέρσεϊ στη Βρετανία, μετέδωσε σήμερα το Sky News επικαλούμενο την επικεφαλής της κυβέρνησης του νησιού, Κριστίνα Μουρ.

Ο προηγούμενος απολογισμός ήταν ένας νεκρός, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε γύρω στις 04.00 τοπική ώρα σήμερα σε κτίριο κατοικιών στο νησί, ανοιχτά των ακτών της βόρειας Γαλλίας. Αξιωματούχοι στη Βρετανία δεν έχουν προβεί σε σχόλια για τα αιτία της έκρηξης αλλά δήλωσαν ότι κάτοικοι είχαν κάνει λόγο νωρίτερα για μυρωδιά φυσικού αερίου.

Η διαρροή αερίου φέρεται να είναι η αιτία του τραγικού συμβάντος που σημειώθηκε σε κτίριο στην πρωτεύουσα του νησιού, το λιμάνι του Σεντ Χέλιερ (στον νότο). Εικόνες από κάμερες ασφαλείας έδειξαν μια μπάλα φωτιάς που τυλίγει το παραθαλάσσιο κτίριο και μετά πυκνό καπνό.

One killed,dozen missing after residential building blast in a British self-governing island Jersey. One person killed and several others were missing after a devastating explosion on Saturday at a block of flats in Jersey capital St Helier, police on the Channel island said. pic.twitter.com/bHzlGUXKAc December 10, 2022

“Ένα τριώροφο κτίριο κατέρρευσε ολοσχερώς”, δήλωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Ρόμπιν Σμιθ.

“Υπάρχουν επίσης ζημιές σε γειτονικό κτίριο, ένα κτίριο κατοικιών το οποίο οι πυροσβέστες πρέπει ακόμη να ασφαλίσουν. Είναι ένα αρκετά τρομακτικό θέαμα”, πρόσθεσε.

Υπογράμμισε ότι ο απολογισμός και ο αριθμός των αγνοούμενων ενδέχεται να αυξηθεί.

https://t.co/04U5lylqro

Jersey explosion: At least three people dead after blast at block of flats in St Helier pic.twitter.com/zLFuCv06tL — The Crow (@TheCrow19972423) December 10, 2022

Δύο άνθρωποι εισήχθησαν στο νοσοκομείο.

Ένας γείτονας, ο ‘Αντονι ‘Αμποτ, είπε στο BBC ότι τα παράθυρα τους διαμερίσματός του έσπασαν από την έκρηξη. “Έξω όλα είχαν πάρει φωτιά”, δήλωσε θεωρώντας πως “στάθηκε τυχερός”.

Οσμή αερίου πριν την έκρηξη

Ο προμηθευτής φυσικού αερίου του Τζέρσεϊ, Island Energy, ανέφερε ότι συνεργάζεται με τις υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων για να καταλάβει τι συνέβη.

Οι κάτοικοι είχαν καλέσει την πυροσβεστική λέγοντας πως υπήρχε μυρωδιά αερίου, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας. Ο Ρόμπιν Σμιθ είπε ότι ειδικοί έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό ανθρώπων που ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια.

Jersey Police chief Robin Smith has described the site of a blast in St Helier as a 'scene of utter devastation', adding that the search operation could last for weeks.



Latest: https://t.co/GFWWGAKruv pic.twitter.com/St7CMaE7z3 — Sky News (@SkyNews) December 10, 2022

Η επικεφαλής της κυβέρνησης Κριστίνα Μουρ είπε ότι ο καθαρισμός του σημείου από τα ερείπια μπορεί να διαρκέσει “αρκετές ημέρες”. Περίπου 30 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή και φιλοξενούνται στο δημαρχείο του Σεντ Χέλιερ.

Είναι το δεύτερο τραγικό συμβάν αυτή την εβδομάδα στο νησί, του οποίου η οικονομία βασίζεται στον τραπεζικό τομέα, τον τουρισμό και την αλιεία.

Την Παρασκευή, η ακτοφυλακή του Τζέρσεϊ σταμάτησε τη διήμερη έρευνα στη θάλασσα για τον εντοπισμό τριών ναυτικών που αγνοούνταν στο ναυάγιο του πλοίου τους το πρωί της Πέμπτης έπειτα από σύγκρουση με πορθμείο. Το πλοίο “L’ Ecume II” βυθίστηκε σε περίπου 40 μέτρα βάθος, πολύ βαθιά για να πάνε οι δύτες εκεί χωρίς ειδικό εξοπλισμό.