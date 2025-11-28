Βρέθηκαν βόμβες του Β’ ΠΠ στην Κολωνία: Τεράστια επιχείρηση για την εξουδετέρωσή τους – Απομακρύνθηκαν 6.000 άνθρωποι

Στην εξουδετέρωση 2 βομβών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, προχώρησαν οι αρχές στην Κολωνία, στη Γερμανία. Λόγω της μεγάλης επιχείρησης που στήθηκε μετά τον εντοπισμό των εκρηκτικών μηχανισμών, απομακρύνθηκαν συνολικά από τα σπίτια τους περίπου 6.000 άνθρωποι.

Ο δήμος της Κολωνίας ανακοίνωσε ότι και οι 2 βόμβες εξουδετερώθηκαν με ασφάλεια, το βράδυ της Πέμπτης (27.11.2025). Οι δρόμοι που είχαν κλείσει παραδόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία και οι κάτοικοι επέστρεψαν ξανά στα σπίτια τους.

Τρένα και τραμ ξεκίνησαν κανονικά και πάλι τα δρομολόγιά τους ενώ μέσα που είχαν αναπτυχθεί για την επιχείρηση απομακρύνθηκαν.

Πριν από την εξουδετέρωση των βομβών, σημαντική σιδηροδρομική γραμμή που εξυπηρετεί δρομολόγια μακρών αποστάσεων, κρατιδιακές συνδέσεις και εμπορευματικούς συρμούς έκλεισε, διευκρίνισε εκπρόσωπος της Deutsche Bahn, της επιχείρησης των γερμανικών σιδηροδρόμων.

Οι βόμβες, βρετανικής κατασκευής, με μηχανισμούς πυροδότησης κατά την πρόσκρουση, βρέθηκαν πλάι σε κτίρια όπου βρίσκονται σπίτια και γύρω τους στήθηκε περίμετρος 500 μέτρων. Περίπου 220 μέλη του προσωπικού της πυροσβεστικής και των δυνάμεων επιβολής της τάξης, συμπεριλαμβανομένων πυροτεχνουργών, αναπτύχθηκαν επιτόπου.