Ένοπλη επίθεση στις Βρυξέλλες σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (16/10) με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για δυο νεκρούς με καταγωγή από τη Σουηδία.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ ένας ένοπλος άνοιξε πυρ στις Βρυξέλλες στο κέντρο της πόλης και σκότωσε δυο ανθρώπους ενώ τραυμάτισε ακόμη έναν. Μάλιστα φέρεται να φώναξε «Allahu Akbar» («Ο Αλλάχ είναι μεγάλος»).

Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας με πορτοκαλί μπουφάν να κατεβαίνει από μια μηχανή και να πυροβολεί αδιακρίτως περιαστικούς. Στο τέλος φαίνεται πως μπαίνει σε ένα κτίριο και να πυροβολεί ανθρώπους που είχαν μπει στο εσωτερικό του και πέφτουν στο έδαφος.

Σύμφωνα με τα πρώτα γνωστά στοιχεία, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 7:15 μ.μ. (τοπική ώρα) στην Λεωφόρο Ίπρ. Στο σημείο έφτασαν μαζικά οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Κανένας ύποπτος δεν έχει συλληφθεί ακόμη.

#BREAKING #Belgium #Bruxelles At least two dead following shooting in Brussels, Belgium. pic.twitter.com/IgSND3c3Lu