Βρυξέλλες: Νέος γύρος επεισοδίων έξω από την έδρα της ΕΕ – Συγκρούσεις αγροτών με την αστυνομία

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στις Βρυξέλλες με τις συγκρούσεις μεταξύ των αγροτών και την αστυνομία να συνεχίζονται έξω από την έδρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Τα επεισόδια στις Βρυξέλλες μεταξύ των αγροτών και της αστυνομίας είχαν και νέο γύρο το μεσημέρι και σημειώνονται την ώρα που συνεδριάζουν οι υπουργοί Γεωργίας και ζητούν από την ΕΕ να αυξήσει τα κονδύλια.

Κάποιοι από τους αγρότες που έχουν έρθει με τα τρακτέρ έριξαν μικρά κοντάρια και μπουκάλια στους αστυνομικούς οι οποίοι απάντησαν με ρίψη δακρυγόνων. Οι διαδηλωτές άναψαν νέα φωτιά από λάστιχα και άχυρα, με αποτέλεσμα να σχηματισθεί πυκνός, μαύρος καπνός. Για να σβήσει μάλιστα η φωτιά χρησιμοποιήθηκε κανόνι νερού.

Να σημειωθεί ότι περίπου 900 τρακτέρ έχουν συγκεντρωθεί στο κέντρο των Βρυξελλών.

Δείτε live όσα συμβαίνουν στις Βρυξέλλες

Οι υπουργοί Γεωργίας που συνεδριάζουν ζήτησαν από την ΕΕ να αυξήσει τη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα επιδοτήσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 60 δισ. ευρώ ετησίως σε μια προσπάθεια να καταπνίξουν τις διαδηλώσεις.

