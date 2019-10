Χάλε: Ο νεοναζί μακελάρης «έβγαλε»… live την ώρα που δολοφονούσε κόσμο! video

Ο 27χρονος γερμανός νεοναζί Στέφαν Μπάλιετ είναι, σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών ΜΜΕ, ο δράστης των δολοφονικών επιθέσεων στο Χάλε (Σαξονία – ‘Ανχαλτ), οι οποίες άφησαν πίσω τους δύο νεκρούς και την γερμανική κοινωνία σε σοκ.

Ο Μπάλιετ, ο οποίος συνελήφθη λίγες ώρες μετά τις επιθέσεις, μετέδιδε ζωντανά μέσω action camera στα social media την «αποστολή» του και δεν αφήνει περιθώρια για τα κίνητρά του.

Μιλάει επανειλημμένα για «Εβραίους» και για «Kanaken» (έκφραση της αργκό, υποτιμητική αναφορά σε γερμανόφωνους με καταγωγή από την Τουρκία ή τις αραβικές χώρες). Ο νεαρός ακροδεξιός, σύμφωνα με πληροφορίες του Der Spiegel, δεν ήταν προηγουμένως γνωστός στις αρχές, ενώ έδρασε μόνος, γεγονός που επέτρεψε στην Αστυνομία μετά την σύλληψή του να σημάνει την λήξη της σύστασης για παραμονή σε εσωτερικούς χώρους. Τα ξενοφοβικά και αντισημιτικά κίνητρα του 27χρονου επιβεβαίωσε αργότερα και ο υπουργός Εσωτερικών Χορστ Ζεεχόφερ.

Ο δράστης της επίθεσης

Like other far-right attackers, Stephan Balliet seemed to be inspired certain subcultures of online chan boards. To that point, it seems the stream to his Twitch video of his attack was first posted to a chan board. pic.twitter.com/wneOQPrYCB — Rita Katz (@Rita_Katz) 9 Οκτωβρίου 2019

Ρατσιστικό μανιφέστο

Σύμφωνα με τα Γερμανικά ΜΜΕ, ο δράστης είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο αντισημιτικό «μανιφέστο». Η διευθύντρια του SITE, η Ρίτα Κατς, ανέφερε μέσω Twitter ότι το έγγραφο «μοιάζει να δημιουργήθηκε πριν από μία εβδομάδα, την 1η Οκτωβρίου».

Σύμφωνα με την ίδια, περιέχει «φωτογραφίες των όπλων και των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν» στην επίθεση, συμπεριλαμβανομένων «αυτοσχέδιων όπλων», ενώ κάνει λόγο για τον σκοπό του δράστη «να σκοτώσει όσο περισσότερους μη λευκούς ήταν δυνατόν, κατά προτίμηση εβραίους».

Η στιγμή που σηκώνει το όπλο και πυροβολεί

Είχε… ανακοινώσει το σχέδιό του

Η Ντι Βελτ ανέφερε στην ηλεκτρονική της έκδοση ότι το κείμενο, έκτασης περίπου δέκα σελίδων, συνταγμένο στην αγγλική γλώσσα, αναφέρεται ρητώς στο σχέδιο του δράστη να επιτεθεί στη συναγωγή της Χάλε την ημέρα της εβραϊκής γιορτής του Γιομ Κιπούρ και να επιβιώσει.

Στο βίντεο που μεταδιδόταν ζωντανά φαίνεται καθαρά ο δράστης, ο οποίος ήταν ντυμένος στρατιωτικά και με πλήρη εξάρτυση, να πυροβολεί εν ψυχρώ πισώπλατα μια περαστική γυναίκα κοντά στο εβραϊκό νεκροταφείο της πόλης και αφού προηγουμένως είχε επιχειρήσει να εισβάλει στην παρακείμενη Συναγωγή, όπου περίπου 50 πιστοί γιόρταζαν την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, την σημαντικότερη εβραϊκή γιορτή του έτους.

BREAKING: 35-mins of head-mounted camera footage of #Halle #Germany shooting was posted on video game site, showing first-person footage of his ammo and the shooting similar to that of NZ attack. Shooter says in English prior to shooting: The “root of all problems are the Jews.” pic.twitter.com/d1QZyAqBD4 — Rita Katz (@Rita_Katz) 9 Οκτωβρίου 2019

«Ζωντανή κάλυψη» επιφύλαξε ο γερμανός ακροδεξιός και στην δεύτερη επίθεσή του, σε τουρκικό ταχυφαγείο, όπου σκότωσε και πάλι εν ψυχρώ έναν από τους πελάτες.

Το είδαν… 2.200 άνθρωποι!

«Μια εγγραφή της μετάδοσης, αρχείο που δημιουργήθηκε αυτόματα βάσει των ρυθμίσεων του λογαριασμού [του δράστη], θεάθηκε από περίπου 2.200 ανθρώπους τα 30 λεπτά [που μεσολάβησαν] ώσπου το βίντεο καταγγέλθηκε και διαγράφηκε από το Twitch», ανέφερε η δημοφιλής πλατφόρμα βιντεοπαιγνιδιών μέσω Twitter.

Η αρχική απευθείας μετάδοση της επίθεσης, στην οποία έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, διήρκεσε 35 λεπτά και την παρακολούθησαν απευθείας περίπου 5 χρήστες της πλατφόρμας, συμπλήρωσε το Twitch.

Η πλατφόρμα έχει «πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι συμπεριφορών μίσους και αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά κάθε πράξη βίας. Εργαστήκαμε με συναίσθηση του επείγοντος για τη διαγραφή αυτού του περιεχομένου και θα διαγράψουμε οριστικά κάθε λογαριασμό συνδρομητή που θα διαπιστώσουμε ότι αναρτά ή αναπαράγει περιεχόμενο [που συνδέεται] με αυτή τη φρικιαστική πράξη«, πρόσθεσε το Twitch.

Οι αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσουν τον δράστη και η ταχύτητα των κινήσεών του τις οδήγησε αρχικά στην υποψία ότι επρόκειτο για περισσότερους από έναν. Τελικά συνέλαβαν τον Μπάλιετ τρεισήμισι ώρες μετά την πρώτη του επίθεση, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει μέσω του αυτοκινητοδρόμου Β91.

Τις έρευνες ανέλαβε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, ενδεικτικό της βαρύτητας που αποδίδεται στην υπόθεση.

NEW: German Interior Minister says shooting in eastern Germany was anti-Semitic. Two people were killed in shooting attacks on a synagogue and a nearby kebab shop in the eastern German city of Halle The violence occurred on Yom Kippur https://t.co/8NoniMFlU3 pic.twitter.com/sPenpfY7xL — Yahoo News (@YahooNews) 9 Οκτωβρίου 2019

Μολότοφ και χειροβομβίδες για… να ανοίξει την πόρτα!

«Η πόρτα άντεξε, ο Θεός μας προστάτευσε», δήλωσε εκπρόσωπος της εβραϊκής κοινότητας του Χάλε Μαξ Πριβορότσκι, ο οποίος βρισκόταν στην Συναγωγή την ώρα της επίθεσης και κάνει λόγο για αλλεπάλληλους πυροβολισμούς, βόμβες μολότοφ, ακόμη και χειροβομβίδες που χρησιμοποίησε ο δράστης για να παραβιάσει την εξωτερική πόρτα. Η επίθεση διήρκεσε περίπου 5΄και καθόλη την διάρκειά της οι πιστοί την παρακολουθούσαν μέσω της κάμερας ασφαλείας του κτιρίου.

Ο κ. Πριβορότσκι επέρριψε πάντως ευθύνες στην Αστυνομία της πόλης, για «καθυστερημένη» επέμβαση, καθώς χρειάστηκε πάνω από 10′ προκειμένου να φθάσει στο σημείο. Παρόμοια κριτική, για πλημμελή προστασία της Συναγωγής, άσκησε αργότερα και ο Πρόεδρος του Κεντρικού Εβραϊκού Συμβουλίου της Γερμανίας, Γιόζεφ Σούστερ. «Η βιαιότητα της επίθεσης αποτελεί για όλους τους Εβραίους ένα σοκ. Το γεγονός ότι η Συναγωγή, την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, ήταν αφύλαχτη, είναι σκανδαλώδες», δήλωσε.

Σε συναγωγή η Μέρκελ

Η είδηση των επιθέσεων αποτελεί βεβαίως το κεντρικό θέμα της σημερινής ειδησεογραφίας στην Γερμανία, με την κοινή γνώμη να εκφράζει με κάθε τρόπο τον αποτροπιασμό της. Η Καγκελάριος ‘Ανγκελα Μέρκελ επισκέφθηκε αιφνιδιαστικά την Νέα Συναγωγή στο κέντρο του Βερολίνου, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση μνήμης για τα θύματα του Χάλε. Την εκδήλωση διοργάνωσε με πρόσκληση που απηύθυνε μέσω Twitter η υπουργός αρμόδια για θέματα ενσωμάτωσης Σαουσάν Σέμπλι, παλαιστινιακής καταγωγής η ίδια. «Ας σχηματίσουμε μαζί μια ομπρέλα προστασίας ενάντια στον αντισημιτισμό», έγραψε η κυρία Σέμπλι.

«Βαθιά συντετριμμένος» δήλωσε από την πλευρά του και ο υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας. «Όλοι στη χώρα πρέπει να αντισταθούμε στον αντισημιτισμό», έγραψε στο Twitter. Για «σήμα κινδύνου» το οποίο δεν πρέπει να αγνοήσει κανείς, έκανε λόγο σε δική της ανάρτηση η αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και υπουργός ‘Αμυνας ‘Ανεγκρετ Κραμπ-Καρενμπάουερ.

Μέσω Twitter εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός τους Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου την έντονη ανησυχία του για την «αύξηση του ανστισημιτισμού στην Ευρώπη». Στην ίδια ανάρτηση ο ισραηλινός Πρωθυπουργός ζητά από τις γερμανικές αρχές να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν το θέμα με αποφασιστικότητα.