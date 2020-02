Μια ιστορική στιγμή καταγράφηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Χαλεπίου στην Συρία, το οποίο λειτούργησε για πρώτη φορά από το 2012 μέχρι σήμερα.

Τα “φλας” άστραψαν και κινητά και κάμερες πήραν φωτιά όταν αεροπλάνο της Syrian Air από την Δαμασκό προσγειώθηκε στο Χαλέπι, σηματοδοτώντας έτσι την επαναλειτουργία του αεροδρομίου στην πολύπαθη αυτή περιοχή.

Ο συριακός κυβερνητικός στρατός, με την υποστήριξη των ρωσικών δυνάμεων, ανακοίνωσε την ανακατάληψη των περιοχών γύρω από το Χαλέπι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

#Syria’s #Aleppo International Airport received its first flight from #Damascus Airport after more than 8 years of closure. pic.twitter.com/zcWDKGuGzz

