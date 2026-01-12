Κόσμος

Χαμενεΐ: Οι διαδηλώσεις υπέρ του καθεστώτος στο Ιράν αποτελούν «προειδοποίηση» προς τις ΗΠΑ

Οι υποστηρικτές του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν κατέβηκαν μαζικά στους δρόμους, ως απάντηση στο κίνημα διαμαρτυρίας που συγκλονίζει εδώ και δύο εβδομάδες τη χώρα
Ιράν
Ιράν / Stringer / WANA via REUTERS

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, χαρακτήρισε «προειδοποίηση» με αποδέκτη τις ΗΠΑ τη μεγάλη κινητοποίηση υποστηρικτών του καθεστώτος την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Οι υποστηρικτές του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν κατέβηκαν μαζικά στους δρόμους, ως απάντηση στο κίνημα διαμαρτυρίας που συγκλονίζει εδώ και δύο εβδομάδες τη χώρα και που Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν πως οι ΗΠΑ κρύβεται από πίσω τους.

«Ήταν μια προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς πολιτικούς, ώστε να σταματήσουν τις παραπλανητικές δολοπλοκίες τους» είπε ο Χαμενεΐ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

«Αυτές οι μαζικές συγκεντρώσεις, ένδειξη αποφασιστικότητας, οδήγησαν σε αποτυχία το σχέδιο των ξένων εχθρών που θα το εφάρμοζαν Ιρανοί μισθοφόροι», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει πολλές φορές την Τεχεράνη με στρατιωτική επέμβαση, με αφορμή τις διαδηλώσεις.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ είπε σήμερα ότι ο Τραμπ «δεν φοβάται» να χρησιμοποιήσει τον στρατό στο Ιράν αλλά προτιμά τη διπλωματία.

Μιλώντας στην εκπομπή America Reports του τηλεοπτικού δικτύου Fox News η Λέβιτ είπε επίσης ότι το Ιράν στέλνει κατ’ ιδίαν «πολύ διαφορετικά» μηνύματα στην Ουάσινγκτον από αυτά που δηλώνει δημοσίως.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
153
141
95
93
78
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ένταλμα σύλληψης σε βάρος Ισραηλινού πρώην συμβούλου του Νετανιάχου – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει
Μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Άινχορν έχει λάβει οδηγία να μην επικοινωνεί με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ενώ σήμερα ζει στη Σερβία, όπου πρόσφατα ανακρίθηκε από Ισραηλινούς αστυνομικούς
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου
Ο Ντόναλντ Τραμπ σε πανικό: Οι ΗΠΑ «θα πληρώσουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια» αν κριθούν παράνομοι οι δασμοί
«Την πατήσαμε» εάν υλοποιηθεί ένα τέτοιο σενάριο, υποστήριξε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ «δεν θα ήταν σε θέση» να καταβάλουν τα απαιτούμενα ποσά
Ντόναλντ Τραμπ
Ανάλυση CNN: Πόσο πιθανό είναι ο Τραμπ να οδηγήσει τον πλανήτη στην καταστροφή;
Η αλαζονεία του Τραμπ θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα, ενώ ο αποικιοκρατισμός που προωθεί, μπορεί να δημιουργήσει έναν κόσμο που ανταμείβει τις «αυτοκρατορίες», συνθλίβοντας την αυτονομία μικρότερων εθνών
Ντόναλντ Τραμπ 6
Newsit logo
Newsit logo