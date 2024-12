Χάος στην Γεωργία: Καρέ καρέ η στιγμή που η αστυνομία χτυπάει και συλλαμβάνει αρχηγό κόμματος της αντιπολίτευσης

Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στην Γεωργία, με τους διαδηλωτές και την αστυνομία να έχουν μετατρέψει την πρωτεύουσα της χώρας Τιφλίδα, σε «πεδίο μάχης», αφού ο Πρωθυπουργός της χώρας «πάγωσε» τις ενταξιακές συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μάλιστα, το αντικυβερνητικό «κλίμα» στην Γεωργία έχει κλιμακωθεί επικίνδυνα τις τελευταίες ώρες, αφού νωρίτερα σήμερα (04.12.2024), η αστυνομία συνέλαβε αρχηγό κόμματος της αντιπολίτευσης, με σχετικά πλάνα να δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, οι αστυνομικές αρχές ξυλοκόπησαν και συνέλαβαν τον ηγέτη κόμματος της αντιπολίτευσης σε έφοδο της στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην πρωτεύουσα Τιφλίδα.

Ο αρχηγός του κόμματος Συνασπισμός για την Αλλαγή, Νίκα Γκβαραμία, δέχτηκε βάναυση επίθεση και στη συνέχεια σύρθηκε από κουκουλοφόρους αστυνομικούς, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε ζωντανά το ανεξάρτητο τηλεοπτικό κανάλι Pirveli.

Το κόμμα, ένα από τα τέσσερα κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης, ανακοίνωσε ότι ο αρχηγός ξυλοκοπήθηκε σε βαθμό που έχασε τις αισθήσεις του.

BREAKING: One of the leaders of Coalition for Change, Nika Gvaramia, has been detained by police. He had requested that police allow him to enter the coalition's office which was being searched.



