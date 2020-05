Το πτώμα ενός άνδρα βρέθηκε κοντά σε ένα καμένο αυτοκίνητο σήμερα το πρωί στη Μινεάπολη της Μινεσότα, σύμφωνα με τις αρχές της πόλης, όπου έχουν ξεσπάσει ταραχές μετά τον φόνο, στις αρχές της εβδομάδας του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, από τον λευκό αστυνομικό Ντέρεκ Τσοβίν.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 4 π.μ. τοπική ώρα για ένα όχημα το οποίο φλεγόταν, σύμφωνα με τον Τζον Έλντερ, τον εκπρόσωπο της αστυνομίας της πόλης. Όταν οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά οι αστυνομικοί βρήκαν το πτώμα ενός άνδρα, που βρισκόταν σε απόσταση μερικών μέτρων από το καμμένο αυτοκίνητο, και το οποίο έφερε μώλωπες. Η ταυτότητα του θύματος και η αιτία θανάτου του δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Οι ΗΠΑ φλέγονται, η βία «κυριαρχεί» και η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου.

Οι εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου προκαλούν σοκ. Μετά τον αστυνομικό που σημάδευε δημοσιογράφους και τις εικόνες των εργαζομένων στο Reuters που δέχτηκαν πυροβολισμούς με πλαστικές σφαίρες, έρχονται κι άλλες, πολύ πιο σκληρές. Πολύ πιο σοκαριστικές. Πολύ πιο αντιπροσωπευτικές του τι συμβαίνει στις ΗΠΑ.

Στο Ντάλας, ένας άνδρας ξυλοκοπήθηκε άγρια από εξαγριωμένο πλήθος. Το σοκαριστικό και πολύ σκληρό βίντεο δείχνει μια ομάδα ανθρώπων να τον κλωτσούν ενώ εκείνος είναι πεσμένος στο έδαφος. 10 με 15 άτομα τον χτυπούν ανελέητα μέχρι που μένει αναίσθητος. Λέγεται πως το θύμα κρατούσε μια μασέτα με την οποία απείλησε το πλήθος γιατί «φέρεται να ήθελε», σύμφωνα με την αστυνομία, «να προστατεύσει τη γειτονιά του από τους διαδηλωτές». Ο άνδρας μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Το βίντεο που ανέβασε στο twitter ο Elijah Schaffer του Blaze TV είναι κάτι περισσότερο από σοκαριστικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ!

