Ο άλλοτε πανίσχυρος παραγωγός του Χόλυγουντ, Χάρβεϊ Γουάινστιν, καταδικάστηκε σε 23 χρόνια φυλάκισης για τις δύο κατηγορίες στις οποίες κρίθηκε ένοχος.

Κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, είπε πως οι άνδρες που αντιμετωπίζουν κατηγορίες σχετικές με το κίνημα Me Too, κατηγορούνται “για πράγματα που κανένας από εμάς δεν καταλάβαινε”!

Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν έφτασε σε αναπηρική καρέκλα στο δικαστήριο και σύμφωνα με τους κατηγόρους, έζησε “μια ζωή γεμάτη κακοποίηση απέναντι σε άλλους”, ασχέτως των εγκλημάτων για τα οποία καταδικάστηκε.

Ανησυχεί… για την χώρα ο Χάρβεϊ Γουάινστιν

Ο ίδιος δεν κατέθεσε στην συγκεκριμένη δίκη, απλά σχολίασε κατά την διάρκεια της καταδίκης του, τονίζοντας πως “ανησυχεί για την χώρα”!

Πρόσθεσε ακόμη πως οι σύζυγοί του δεν είχαν ιδέα για τις πράξεις τους όσο ήταν παντρεμένοι και πως κατέβαλλε τεράστιες προσπάθειες για να κρύψει τις εξωσυζυγικές του σχέσεις.

Ο 67χρονος σήμερα, Γουάινστιν, άλλοτε ένας εκ των ισχυρότερων παραγωγών του Χόλυγουντ, καταδικάστηκε σε 23 χρόνια φυλάκισης, επειδή κρίθηκε ένοχος για εγκληματική σεξουαλική πράξη πρώτου βαθμού και για βιασμό τρίτου βαθμού. Ετυμηγορία που στην θεωρία σημαίνει φυλάκιση από 5 έως και 29 χρόνια, αλλά και δια βίου καταχώρηση του χαρακτηρισμού βιαστής στο ποινικό του μητρώο.

Και τώρα τι με τον Χάρβεϊ Γουάινστιν;

Πλέον, σε εκκρεμότητα παραμένει η δίκη στο Λος Αντζελες. Θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει τη νέα δίκη του εκεί;

Οι εισαγγελείς του Λος Αντζελες έχουν καταθέσει στοιχεία για δύο περιστατικά και οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλα, βιασμό (forcible rape), εξαναγκαστική στοματική συνουσία (forcible oral copulation), εξαναγκαστική διείσδυση (sexual penetration by use of force), σεξουαλική κακοποίηση με σωματικό περιορισμό του θύματος (sexual battery by restraint), ανάμεσα σε άλλες.

Αν όλα αυτά αποδειχθούν, ο Χάρβεϊ Γουάινστιν αντιμετωπίζει 28 χρόνια κάθειρξης (η οποία προστίθεται στα ήδη 23). Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα (σ.σ. σύμφωνα με ρεπορτάζ της Guardian) πότε θα γίνει η δεύτερη δίκη. Ένα σενάριο θέλει τον Γουάινστιν να ταξιδεύει στο Λος Αντζελες αμέσως μετά την επιβολή της ποινής του ένα άλλο να προβεί σε δικαστικό διακανονισμό.

Πάντως, και τα μισά χρόνια να επιβληθούν και στο Λος Αντζελες, ο 62χρονος Γουάινστιν πιθανότοτα να μη ξαναβγεί ποτέ από τη φυλακή.

Με πληροφορίες από: news.sky.com.