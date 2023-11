Είναι 53 ετών, είναι οικονομολόγος και είναι ο νέος Πρόεδρος της Αργεντινής και τον λένε Χαβιέρ Μιλέι.

Ο Χαβιέρ Μιλέι ο άνθρωπος που εξελέγη με την δέσμευση ότι θα εφαρμόσει «θεραπεία σοκ» για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων της Αργεντινής, θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της τρίτης οικονομίας της Λατινικής Αμερικής για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Έχει δεσμευθεί ότι:

Θα «τελειώσει» το μοντέλο της (πολιτικής) κάστας» το οποίο «έκανε φτωχούς» τους πολίτες της Αργεντινής

Θα υιοθετήσει το μοντέλο της ελευθερίας προκειμένου η χώρα του να γίνει ξανά παγκόσμια δύναμη.

Θα καταργήσει την κεντρική τράπεζα, θα εγκαταλείψει το πέσο και θα δολαριοποιήσει την οικονομία.

Ο Χαβιέρ Μιλέι σε όλη την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας θύμιζε περισσότερο γελωτοποιό παρά υποψήφιο πρόεδρο.

Εμφανιζόταν με αλυσοπρίονο λέγοντας πως έτσι θα πετσοκόψει τις δημόσιες δαπάνες, φορούσε στολή υπερήρωα και καταργούσε υπουργεία για να κάνει οικονομία.

Έχει ταχθεί σθεναρά εναντίον της άμβλωσης, δηλώνει υπέρ της χαλάρωσης της νομοθεσίας για την οπλοκατοχή, ενώ έχει χαρακτηρίσει τον (αργεντινό) πάπα Φραγκίσκο σοσιαλιστή «πουτ**** γιο».

Και δεν προκαλεί ουδεμία έκπληξη το γεγονός ότι δηλώνει θαυμαστής του Ντόναλντ Τραμπ…

Τα φώτα έχουν πέσει και στην σύντροφό του Φάτιμα Φλόρες, η οποία είναι μια εντυπωσιακή 42χρονη κωμική ηθοποιός, που έγινε ευρέως γνωστή μιμούμενη της Κριστίνα Κίρχνερ, την πρώην πρόεδρο και πρώην πρώτη κυρία της Αργεντινής.

Γνωρίστε τον νέο Πρόεδρο της Αργεντινής μέσα από τα βίντεο που ακολουθούν

Javier Milei is the new President of Argentina pic.twitter.com/Kf1Kw2G0GK — Right Said Fred (@TheFreds) November 20, 2023

Can’t get over this clip of Milei, the man who just won the Argentinian Presidential election, detailing his plans for the government.



If only Liz Truss could have been this based then maybe libertarianism wouldn’t be on life support in the UK.pic.twitter.com/3LEbe7QXgd — Jess Gill (@jessgill03) November 20, 2023

Lots of laughing at Milei’s metaphorical flourish here but let’s not forget the media watched Boris Johnson driving a JCB emblazoned with Get Brexit Done through a polystyrene wall marked Gridlock as his one electoral policy & nodded solemnly at his unbelievable political acumen. https://t.co/A57Pv17WAU — Mr Demos of Pnyx (@gem_ste) November 20, 2023