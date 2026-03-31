Χέγκσεθ: Ο Τραμπ θέλει συμφωνία με το Ιράν, γνωρίζουν τους όρους μας – Καθοριστικές οι επόμενες μέρες

«Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν»
Ο Τραμπ θέλει συμφωνία με το Ιράν, γνωρίζουν τους όρους μας, είπε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στη διάρκεια ενημέρωσης την Τρίτη (31.03.2026) και «οι ΗΠΑ έχουν όλο και περισσότερες επιλογές, ενώ το Ιράν όλο και λιγότερες», τονίζοντας ότι «οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές στον πόλεμο» και ότι «δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκε ο χαμηλότερος αριθμός εχθρικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν», ενώ υποστήριξε ότι «τα αμερικανικά πλήγματα προκαλούν εκτεταμένες λιποταξίες στο Ιράν». Πρόσθεσε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ είναι πρόθυμος να κάνει συμφωνία», προειδοποιώντας ότι «αν το Ιράν δεν κάνει συμφωνία, ο πόλεμος θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση».

 

Ο Χέγκσεθ δήλωσε επίσης ότι επισκέφθηκε το Σάββατο αμερικανικά στρατεύματα στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

«Άκουσα ότι θέλουμε τα πάντα να γίνονται πιο γρήγορα. Ταχύτητα πολέμου», είπε αναφερόμενος σε όσα του μετέφεραν οι στρατιώτες.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η χλιδάτη ζωή του influencer εγγονού του Φιντέλ Κάστρο, Σάντρο, που θέλει συμφωνία με τον Τραμπ για την Κούβα
Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες ότι επωφελείται από το όνομά του, τονίζοντας σε συνέντευξή του στο CNN πως ό,τι έχει αποκτήσει είναι αποτέλεσμα προσωπικής προσπάθειας
Ο εγγονός του Φιντέλ Κάστρο, Σάντρο
Το Ισραήλ επιδιώκει «μοντέλο Γάζας» για τον Λίβανο: Θέλει έλεγχο μέχρι τον ποταμό Λιτάνι και καταστροφή όλων των σπιτιών στα σύνορα
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προειδοποίησε πως αν δεν διασφαλιστεί η ασφάλεια του βορείου Ισραήλ, οι 600.000 εκτοπισμένοι Λιβανέζοι δεν θα επιστρέψουν στα σπίτια τους
Ποταμός Λιτάνι 5
