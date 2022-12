Ένας τοπικός αξιωματούχος σε ένα τμήμα της ουκρανικής επαρχίας Χερσώνας, που ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις σκοτώθηκε σήμερα σε μια βομβιστική επίθεση με ένα αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά, ανακοίνωσε η ρωσική κατοχική διοίκηση.

Σε μια ανάρτηση στο Telegram, η κατοχική διοίκηση της επαρχίας Χερσώνας ανέφερε ότι ο Αντρέι Στέπα, επικεφαλής της τοποθεσίας Λιουμπίμιφκα, στην αριστερή όχθη του ποταμού Δνείπερου που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ρωσικού στρατού, «είχε τραγικό θάνατο μετά την έκρηξη ενός αυτοκινήτου», ως συνέπεια της βομβιστικής επίθεσης.

Η ρωσική κατοχική διοίκηση κατηγόρησε «Ουκρανούς τρομοκράτες» για τον θάνατο του.

Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο για το περιστατικό από τις ουκρανικές αρχές.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τον Στέπα ως άνθρωπο των κατοχικών δυνάμεων και ως κάποιον που συνεργαζόταν ενεργά με τις ρωσικές δυνάμεις.

In Kakhovka,he got into a car and burned down Gauleiter Andrey Shtepa,nicknamed Shnyr appointed by the occupiers.Another person burned down with him,probably a security guard or a driver.The Russian media confirmed the fact of his death and blamed the Ukrainian DRG for everything pic.twitter.com/sffuqqIuwf